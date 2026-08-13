Confirman un civil muerto tras ataque armado en Tayoltita

Luego del ataque armado reportado durante la mañana del miércoles en Tayoltita, municipio de San Dimas, se confirmó la muerte de al menos una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo fue trasladado a la ciudad de Durango.

Fue durante la tarde del miércoles 12 de agosto cuando personal especializado arribó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) con el cadáver procedente de aquella región serrana.

Hasta el momento no se han dado a conocer los generales de la persona fallecida , por lo que permanece sin identificar oficialmente. Tampoco se ha precisado la causa de muerte, aunque su deceso es investigado como derivado de un hecho violento.

Como se informó, alrededor de las 06:00 horas del miércoles trascendió un enfrentamiento armado en las inmediaciones de la pista de aterrizaje de Tayoltita, donde se encuentra un campamento con presencia de elementos militares.

Los primeros reportes señalaban que un grupo de civiles armados habría llegado en por lo menos cinco camionetas y realizado disparos contra el personal militar , cuyos integrantes repelieron la agresión, generándose un intercambio de disparos.

Inicialmente circularon versiones sobre varias personas fallecidas y elementos federales lesionados; sin embargo, hasta ahora el único deceso del que se tiene confirmación es el del civil cuyo cuerpo fue trasladado a las instalaciones forenses de la capital duranguense.

Será mediante las diligencias correspondientes como se buscará establecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte, mientras permanece pendiente información de las autoridades federales que permita conocer con precisión el saldo y lo ocurrido durante los hechos registrados en Tayoltita.