Confirman visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango

Esta semana estará en Durango la Presidenta de México Claudia Sheinbaum como parte de su gira por los 32 estados del país, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

“Efectivamente el próximo jueves por la tarde estará por aquí la Presidenta de la República en la gira nacional que ella tiene para exponer los avances de su informe de gobierno”, confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela.

Al respecto, consideró positivo que Durango se haya puesto al principio de esta agenda que la Presidenta tendrá por el país, donde presentará los resultados de su administración. “Esperamos un evento muy alegre, de fiesta, donde los duranguenses también habremos de compartir los avances”, dijo.