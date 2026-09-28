Congreso de Durango está en desacato en torno a mandato judicial sobre el aborto: Activista

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la presidenta de la organización “Sí hay mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, denunció en rueda de prensa que el Congreso del Estado se encuentra en desacato frente a una sentencia que lo obliga a despenalizar el aborto voluntario en la entidad.

Recordó que el 18 de julio de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Durango resolvió declarando inconstitucionales los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado que penalizan la interrupción del embarazo.

Dicha sentencia ordenaba a los legisladores reformar el marco normativo local para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Sin embargo, la activista señaló que la actual Legislatura ha dilatado el cumplimiento del mandato judicial mediante recursos legales. Primero promovió un “incidente de aclaración” argumentando falta de precisión en los efectos de la sentencia y posteriormente interpuso un recurso de queja, el cual fue resuelto en abril de 2026 confirmando de manera definitiva la obligación del Congreso de derogar los artículos señalados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales colegiados determinaron que la resolución no admite recurso alguno susceptible de modificarla o revocarla.

Ante ello, cuestionó la postura del Congreso señalando que ha desperdiciado más de un año litigando contra los efectos de la sentencia en lugar de aprobar una reforma penal garantista.

Y reiteró que criminalizar el aborto atenta contra los derechos humanos a la salud, la igualdad, la no discriminación y a elegir libremente sobre su vida reproductiva.