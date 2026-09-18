Consigue amparo Pío López Obrador

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tramitó un amparo en el que reclamó la dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejerce o no acción penal en la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.

El hermano menor de AMLO recurrió ante Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el pasado viernes para reclamar la dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México.

Sin embargo, en el expediente no se dan mayores detalles sobre el caso de la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.