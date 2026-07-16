¡Consigue trabajo! 'Capacítate para el Empleo’ de Slim abre cursos para vendedores y cajeros

La plataforma facilita el aprendizaje flexible y la obtención de certificados reconocidos, como cajeros o vendedores.

La Fundación de Carlos Slim brindará cursos, especialidades y diplomados en línea, con el objetivo de fortalecer las competencias técnico-operativas de quienes buscan mejorar la preparación laboral, fomentar el autoempleo o facilitar su inserción en el mercado del trabajo.

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¿Cuáles son los perfiles con alta demanda en la plataforma?

La plataforma está disponible para cualquier persona, sin importar edad o nivel de estudios, pues el portal permite avanzar al ritmo de cada persona. Al finalizar el curso, la plataforma realizará exámenes; de ser aprobados, el sitio web brindará un certificado que respalda los conocimientos adquiridos.

Los perfiles que se encuentran con una alta demanda en el sector comercial son cajeros y vendedores.

¿Cuáles son los cursos que ofrece la Fundación Slim?

El proyecto 'Capacítate para el Empleo’ de Slim ofrece más de 300 cursos enfocados en áreas como:

Tecnología.

Administración.

Construcción.

Salud.

Servicio al cliente.

Moda.

Belleza.

Sostenibilidad.

Vendedores por catálogo.

Vendedores de piso.

Cajeras de tienda de autoservicio.

Vendedor por catálogo

Este empleo está diseñado para quienes buscan aprender el proceso de ventas, gestionar una cartera de clientes y planificar actividades.

Las actividades a realizar son una serie de ejercicios para reconocer las necesidades del cliente, generar confianza y elaborar planes de actividades, además de promover la creación de documentos de preparación y la impresión de formatos de ayuda.

Vendedor de piso

Este empleo aborda la funcionalidad en tiendas de autoservicio, departamentales y boutiques; los productos se ofrecen a través de videos y materiales de exhibición; la presentación de estos productos busca mejorar la experiencia del cliente.

Entre las actividades a realizar encontramos la identificación de cada consumidor, practicar el proceso de venta, atención al cliente, manejo de objeciones, así como abordar temas de seguridad en el trabajo, protección civil y abordaje de situaciones como robos o multitudes.

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Cajero de autoservicio

Este tipo de empleo está enfocado en las prácticas y herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad y proyectar una buena imagen en los clientes. Los puntos a cuidar son la presentación personal, la higiene del área, el manejo de la caja y registro de productos, descuentos y promociones.

Las actividades a aprender son conocer las políticas empresariales, tipos de clientes, proceso de cobro, manejo de errores y cancelaciones, corte de caja y tipos de pago, manejo de emociones, trato con clientes difíciles, resolución de problemas, medidas de seguridad para empleados y clientes, así como la continua capacitación y cuidado de la salud en el entorno emocional y de salud mental.

La flexibilidad que ofrece "Capacítate para el Empleo" de Slim, permite a los usuarios seguir avanzando según su disponibilidad y necesidad; no se requiere un límite de edad ni conocimientos previos, así que esta es una buena oportunidad si lo que buscas es incorporarte al mercado laboral.