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¡Consigue trabajo! 'Capacítate para el Empleo’ de Slim abre cursos para vendedores y cajeros

La Fundación Carlos Slim abrió vacantes donde ofrece cursos gratuitos para quienes buscan trabajos; esta es tu oportunidad, aquí te contamos los detalles.

¡Consigue trabajo! 'Capacítate para el Empleo’ de Slim abre cursos para vendedores y cajeros

¡Consigue trabajo! 'Capacítate para el Empleo’ de Slim abre cursos para vendedores y cajeros

SANDRA VENEGAS
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La plataforma facilita el aprendizaje flexible y la obtención de certificados reconocidos, como cajeros o vendedores.

La Fundación de Carlos Slim brindará cursos, especialidades y diplomados en línea, con el objetivo de fortalecer las competencias técnico-operativas de quienes buscan mejorar la preparación laboral, fomentar el autoempleo o facilitar su inserción en el mercado del trabajo.

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¿Cuáles son los perfiles con alta demanda en la plataforma?

La plataforma está disponible para cualquier persona, sin importar edad o nivel de estudios, pues el portal permite avanzar al ritmo de cada persona. Al finalizar el curso, la plataforma realizará exámenes; de ser aprobados, el sitio web brindará un certificado que respalda los conocimientos adquiridos.


Los perfiles que se encuentran con una alta demanda en el sector comercial son cajeros y vendedores. 


¿Cuáles son los cursos que ofrece la Fundación Slim?


El proyecto 'Capacítate para el Empleo’ de Slim ofrece más de 300 cursos enfocados en áreas como:


    

  • Tecnología.
    • 

  • Administración.
    • 

  • Construcción.
    • 

  • Salud.
    • 

  • Servicio al cliente.
    • 

  • Moda.
    • 

  • Belleza.
    • 

  • Sostenibilidad.
    • 

  • Vendedores por catálogo.
    • 

  • Vendedores de piso.
    • 

  • Cajeras de tienda de autoservicio.
    • 



Vendedor por catálogo


Este empleo está diseñado para quienes buscan aprender el proceso de ventas, gestionar una cartera de clientes y planificar actividades.


Las actividades a realizar son una serie de ejercicios para reconocer las necesidades del cliente, generar confianza y elaborar planes de actividades, además de promover la creación de documentos de preparación y la impresión de formatos de ayuda.


Vendedor de piso


Este empleo aborda la funcionalidad en tiendas de autoservicio, departamentales y boutiques; los productos se ofrecen a través de videos y materiales de exhibición; la presentación de estos productos busca mejorar la experiencia del cliente.


Entre las actividades a realizar encontramos la identificación de cada consumidor, practicar el proceso de venta, atención al cliente, manejo de objeciones, así como abordar temas de seguridad en el trabajo, protección civil y abordaje de situaciones como robos o multitudes.


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Cajero de autoservicio


Este tipo de empleo está enfocado en las prácticas y herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad y proyectar una buena imagen en los clientes. Los puntos a cuidar son la presentación personal, la higiene del área, el manejo de la caja y registro de productos, descuentos y promociones.


Las actividades a aprender son conocer las políticas empresariales, tipos de clientes, proceso de cobro, manejo de errores y cancelaciones, corte de caja y tipos de pago, manejo de emociones, trato con clientes difíciles, resolución de problemas, medidas de seguridad para empleados y clientes, así como la continua capacitación y cuidado de la salud en el entorno emocional y de salud mental.


La flexibilidad que ofrece "Capacítate para el Empleo" de Slim, permite a los usuarios seguir avanzando según su disponibilidad y necesidad; no se requiere un límite de edad ni conocimientos previos, así que esta es una buena oportunidad si lo que buscas es incorporarte al mercado laboral.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Empleos vacantes capacitar manejo, plataforma, Slim, proceso

               

                
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