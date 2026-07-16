¡Consigue trabajo! 'Capacítate para el Empleo’ de Slim abre cursos para vendedores y cajeros
La plataforma facilita el aprendizaje flexible y la obtención de certificados reconocidos, como cajeros o vendedores.
La Fundación de Carlos Slim brindará cursos, especialidades y diplomados en línea, con el objetivo de fortalecer las competencias técnico-operativas de quienes buscan mejorar la preparación laboral, fomentar el autoempleo o facilitar su inserción en el mercado del trabajo.
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¿Cuáles son los perfiles con alta demanda en la plataforma?
La plataforma está disponible para cualquier persona, sin importar edad o nivel de estudios, pues el portal permite avanzar al ritmo de cada persona. Al finalizar el curso, la plataforma realizará exámenes; de ser aprobados, el sitio web brindará un certificado que respalda los conocimientos adquiridos.
Los perfiles que se encuentran con una alta demanda en el sector comercial son cajeros y vendedores.
¿Cuáles son los cursos que ofrece la Fundación Slim?
El proyecto 'Capacítate para el Empleo’ de Slim ofrece más de 300 cursos enfocados en áreas como:
- Tecnología.
- Administración.
- Construcción.
- Salud.
- Servicio al cliente.
- Moda.
- Belleza.
- Sostenibilidad.
- Vendedores por catálogo.
- Vendedores de piso.
- Cajeras de tienda de autoservicio.
Vendedor por catálogo
Este empleo está diseñado para quienes buscan aprender el proceso de ventas, gestionar una cartera de clientes y planificar actividades.
Las actividades a realizar son una serie de ejercicios para reconocer las necesidades del cliente, generar confianza y elaborar planes de actividades, además de promover la creación de documentos de preparación y la impresión de formatos de ayuda.
Vendedor de piso
Este empleo aborda la funcionalidad en tiendas de autoservicio, departamentales y boutiques; los productos se ofrecen a través de videos y materiales de exhibición; la presentación de estos productos busca mejorar la experiencia del cliente.
Entre las actividades a realizar encontramos la identificación de cada consumidor, practicar el proceso de venta, atención al cliente, manejo de objeciones, así como abordar temas de seguridad en el trabajo, protección civil y abordaje de situaciones como robos o multitudes.
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Cajero de autoservicio
Este tipo de empleo está enfocado en las prácticas y herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad y proyectar una buena imagen en los clientes. Los puntos a cuidar son la presentación personal, la higiene del área, el manejo de la caja y registro de productos, descuentos y promociones.
Las actividades a aprender son conocer las políticas empresariales, tipos de clientes, proceso de cobro, manejo de errores y cancelaciones, corte de caja y tipos de pago, manejo de emociones, trato con clientes difíciles, resolución de problemas, medidas de seguridad para empleados y clientes, así como la continua capacitación y cuidado de la salud en el entorno emocional y de salud mental.
La flexibilidad que ofrece "Capacítate para el Empleo" de Slim, permite a los usuarios seguir avanzando según su disponibilidad y necesidad; no se requiere un límite de edad ni conocimientos previos, así que esta es una buena oportunidad si lo que buscas es incorporarte al mercado laboral.