'La pobreza no se elimina con bienestar social': la polémica declaración de Carlos Slim

El fundador de Telmex y Telcel considera que el desarrollo económico del país depende de la creación de nuevos empleos productivos.

Carlos Slim actualmente se encuentra en medio de una polémica, la misma que en los últimos meses ha generado gran relevancia en México cada vez que se discuten las políticas sociales, el crecimiento económico y la generación de empleos nuevos.

"La pobreza no se elimina con bienestar social. La pobreza se elimina con empleo."

Esta frase se refiere a los apoyos sociales, los cuales pueden atender las necesidades urgentes, pero para el desarrollo económico depende la creación de empleo en el país, la inversión y el fortalecimiento de la productividad.

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La frase de Carlos Slim y la pobreza en México

El 13 de octubre del 2010, mientras daba una conferencia, Carlos Slim afirmó que la pobreza se combate con oportunidades laborales y crecimiento económico.

Para Slim, la única solución que existe para abatir la pobreza es que las personas obtengan ingresos mediante un empleo formal, señalando que el desarrollo debe estar acompañado de una inversión en infraestructura, educación, salud y productividad; de esta manera se impulsaría el crecimiento económico en México.

Slim y sus declaraciones entran en debate

La declaración de Slim ha percibido cambio en materia económica y social, como ejemplo:

Incrementos históricos en el salario mínimo.

Crecimiento del empleo formal en distintos períodos.

Expansión de diversos programas sociales.

El impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19.

Estos cambios han mantenido la discusión sobre cuál debe ser el equilibrio entre las políticas de asistencia social y la generación de empleos para erradicar la pobreza.

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Posicionamiento de Slim ante el desarrollo y el empleo en México

Desde la perspectiva de Carlos Slim, el crecimiento económico debe ser apoyado con una inversión privada y pública, así como la creación de oportunidades laborales que permitan elevar los ingresos monetarios de la población.

Mantiene firmemente que los programas sociales deben complementarse con políticas que incentiven la inversión, la productividad y la generación de empleos permanentemente.