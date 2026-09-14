'Construcción, 8 años en 'picada''

El siglo de durango

La actividad en el sector de la construcción ha ido a la baja durante los últimos ocho años, por lo que han salido empresas de maquinaria pesada de Durango, en la búsqueda de mejores oportunidades en otros estados del país.

"De 25 que somos, ocho están fuera y pues con mejores augurios de trabajo. Y no creo que por lo pronto, aunque hubiera empleo aquí, trabajo, pues regresaran. Están estableciendo bases. Están ya sea en Monterrey, en Querétaro, en el Bajío y en Zacatecas", informó el presidente de la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada del Estado de Durango (AIMPED), Fernando Castro.

Por lo que no descartó que pudiera aumentar la salida de empresas, del estado. Y, aunque han influido muchos factores, la falta de contratos en Durango ha sido determinante.

"Es todo porque estábamos normal aquí, se puede decir que toda la vida y pues es falta de empleo de constructoras. Se ha normalizado la baja. Es triste decirlo. Hay mucha expectativa y esperanza, pero eso sólo es promesa y promesa y la mezcla de recursos federales, estatales, no se lleva a cabo. El Estado hace el esfuerzo y la Federación falla. La Federación hace el esfuerzo y el Estado no tiene y viceversa", mencionó.

Esta situación no es nueva para el sector de la construcción en Durango, y específicamente para quienes tienen maquinaria para rentar, ya que se está padeciendo esta baja desde hace ocho años.

"Tenemos ocho años en picada. Y sí, y buscando otras alternativas, innovando, cambiando de trabajos. Hay empresas de nueva creación, con obras en Durango, pero son obras de edificación, obras pequeñas, obras pues de su especialidad", complementó.