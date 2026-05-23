Construcción cae -52.5% en Durango

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi reveló que Durango fue la entidad que presentó mayor caída en el país en dicha actividad, en marzo, a variación anual, con -52.5 por ciento, por encima de Oaxaca (-48.1%), Quintana Roo (-46.4%) y Guerrero (-30.8%).

Durango también se ubicó entre las diez entidades con mayores caídas en cuanto a personal ocupado, a variación anual, con -12.3%, por debajo de Hidalgo (-39.7%), Michoacán (-35.2%), Chiapas (-30%) Oaxaca (-25.4%), Guanajuato (-27.7%), Campeche (-18.8%) Quintana Roo (-18.2%) y Sonora (-16.3%).

En cuanto a horas trabajadas, Durango registró una caída de -11.6%, a variación anual, mientras que, a nivel nacional, las horas trabajadas disminuyeron 2.8 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, según la Encuesta Mensual de Servicios, Durango presentó números negativos en sectores como "Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, donde los ingresos reales disminuyeron -9.5% respecto a marzo del 2025.

Por otra parte, la economía nacional pierde la carrera contra el crecimiento de la población por segundo año consecutivo, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre que el Inegi dio a conocer este viernes.

A cada mexicano le corresponderían 190 mil 615 pesos anuales si el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país se repartiera por igual entre la población. Se trata del menor ingreso desde 2023 al descontar la inflación y variaciones estacionales del PIB, así como tomando en cuenta las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

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