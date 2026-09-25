Construcción cae un 21% en la producción

El dinamismo de la industria de la construcción en el estado de Durango registró una desaceleración durante el mes de julio de 2026, al marcar un retroceso en el valor generado por las empresas del sector, en sintonía con la tendencia a la baja registrada a nivel nacional.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 24 de septiembre, la actividad constructora local enfrentó un ajuste negativo que frena el avance observado en meses anteriores.

En Durango en la valoración anual la contratación de personal ha caído un nueve por ciento; en la producción retrocedió un 21 por ciento y en las horas trabajadas disminuyó un 8.8 por ciento.

Durante el periodo analizado, los indicadores del valor de producción de las empresas constructoras radicadas en la entidad mostraron disminuciones tanto en la contratación de obras públicas como privadas.

Este comportamiento responde en parte a la conclusión o pausa de proyectos de infraestructura estatal y municipal, así como a una menor inversión en edificación residencial e industrial.

Asimismo, los niveles de ocupación laboral y las horas trabajadas en el sector dentro del territorio duranguense mostraron fluctuaciones moderadas, reflejando la cautela con la que las constructoras locales están administrando su fuerza de trabajo frente al flujo de contratos activos.

A nivel país, el comportamiento tampoco fue favorable. Tras haber hilado cuatro meses consecutivos con crecimiento, el valor real de la producción de las empresas constructoras en México sufrió un tropezón en julio al caer 2.2 por ciento a tasa mensual con cifras desestacionalizadas.