Continúan operaciones para lograr detención de Iván Archivaldo Guzmán, informa Harfuch

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las operaciones para lograr detener a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de "Los Chapitos", así como para debilitar a otras facciones del Cártel de Sinaloa.

De igual forma, García Harfuch explicó que se han presentado avances por parte del Gabinete de Seguridad como resultado de las constantes operaciones.

"El Texas", objetivo prioritario

Detalló que en la operación más reciente, llevada a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró neutralizar a un objetivo prioritario apodado "El Texas", quien era de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa y una persona clave para Salazar Guzmán y Los Chapitos.

"Pero no solo ha sido ese. Todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no solo a esta organización, sino también a la otra facción del Cártel de Sinaloa", dijo.

Corresponde a la FGR analizar extradición de "El Mayo"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también informó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría analizar si solicita la extradición de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que el capo manifestó su deseo de cumplir su sentencia en México.

"Tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición", expresó.

Adicionalmente, explicó que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre Ismael "El Mayo" Zambada , "se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF, pero de él directamente a su nombre no".