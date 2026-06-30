Contracción en construcción genera 500 empleos menos

EL SIGLO DE DURANGO

La contracción en el sector de la construcción ha impactado de manera negativa en el empleo, ya que se dejó de contratar a 500 trabajadores, lamentó el presidente de la Asociación de Industriales de la Maquinaria Pesada, Fernando Castro.

"Es lamentable la noticia que nos da Inegi de abril. En un año la contracción ha crecido, se incrementó al 50.9 por ciento en términos negativos en Durango de acuerdo a la producción de las constructoras, siendo que a nivel nacional ha repuntado cuando menos un 1.4 por ciento", comentó.

Y dijo que Durango es el más afectado. "Es lamentable porque de las 32 entidades somos la más afectada. Esperemos que ahora en julio se desarrollen los concursos que nos han prometido y que ya se destrabe toda la situación de licitaciones", manifestó.

AGENCIAS