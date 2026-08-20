'Control de calidad del huevo debe fortalecerse': Canaco tras casos de falsificación en Durango

En el municipio de Durango no se ha detectado la presencia de huevo falsificado que generó una alerta en varias zonas del país, sin embargo, en La Laguna, si hubo un retiro de producto, por lo que empresarios piden fortalecer la vigilancia.

“Aquí en Durango no hay reporte en la ciudad capital, más creo que en la zona de La Laguna sí hay algún reporte sobre este tipo de huevo. Pedirle más bien a las autoridades que se encargan de la higiene y de estar revisando los alimentos que están circulando, que pongan mayor énfasis en la revisión más fuerte para que esto no siga sucediendo”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López.

Por lo que dijo que en estos momentos la mayor preocupación es la salud de la población.

“La situación que más nos preocupa a nosotros como empresarios es la cuestión de salud de los ciudadanos. Siempre hay que estar cuidando ese tema y el no tener un control sobre la calidad del producto , qué es lo que realmente se está moviendo, queda también en entredicho y en riesgo la salud de familias completas, que es lo que principalmente nos debe de preocupar”, indicó.

Asimismo, expuso que se debe fortalecer el control de calidad y las especificaciones para el consumo. “También afecta el control de calidad. Por eso debe haber especificaciones claras y precisas (...) pedirle también a las autoridades que se pongan a revisar y que pongan énfasis en que el producto realmente sea de calidad y sea tal como deben estar las especificaciones para el consumo humano”, comentó.