El presidente de China, Xi Jinping, abogó este jueves por "avanzar de forma constante" en la integración económica de Asia-Pacífico y desarrollar un "modelo de cooperación abierto e integrado" en la región, en lugar de uno "excluyente o fragmentado".

"Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico", aseveró el mandatario durante el plenario de la cumbre de líderes de la APEC, que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen.

En presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, Xi reivindicó la cooperación económica y la relajación de las barreras comerciales en el seno de la APEC, al subrayar la importancia de "fijar un estándar más elevado de apertura" entre los integrantes del foro.

"Deben realizarse esfuerzos para armonizar los distintos acuerdos económicos y comerciales de la región, impulsar la facilitación y la digitalización del comercio y la inversión, y reducir las barreras al comercio y la inversión", aseguró el líder chino, quien recalcó que la construcción de una "comunidad" de Asia-Pacífico "requiere solidaridad y ayuda mutua".

"Los miembros de la APEC somos como pasajeros a bordo del mismo barco. Para navegar las olas del Pacífico, debemos unirnos como uno solo y cuidarnos los unos a los otros. Debemos ampliar nuestros intereses comunes, afrontar juntos las dificultades y los desafíos, y construir de forma constante un sentido compartido de comunidad", afirmó.

Tras la cumbre, en la que se debatirá sobre una agenda centrada en asuntos comerciales, conectividad regional o inteligencia artificial, se espera una declaración conjunta entre los países participantes, aunque se considera que las diferencias "siguen siendo amplias" en numerosos asuntos y y que el formato de la reunión otorga "poco tiempo para resolverlas.

[mundo 7a]