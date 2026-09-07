Convocan a actualización de especialistas pediátricos en Durango

En Durango convocan a pediatras, residentes, médicos generales, estudiantes de medicina, personal de enfermería y profesionales de áreas afines para participar en las Jornadas Médicas Pediátricas, que se realizarán los días 10 y 11 de septiembre.

El congreso, que coordinará el Hospital Municipal del Niño 460, reunirá a especialistas locales y nacionales con un programa gratuito de actualización para profesionales de la salud, en el Centro de Convenciones Bicentenario.

Se busca que sea un espacio dedicado al intercambio de conocimientos para mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes, con el aval del Colegio de Pediatría del Estado de Durango.

Entre los temas contemplados destacan el impacto del uso de pantallas en los trastornos del neurodesarrollo, señales de alerta oncológica, anafilaxia, TDAH y sus comorbilidades, alergias a medicamentos, trastornos visuales y el manejo integral del dolor en pacientes pediátricos.

Las áreas que se van a abordar son Neurología, Oncología, Paidopsiquiatría, Infectología, Alergología, Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Gastroenterología, Cirugía Maxilofacial y Anestesiología Pediátrica.

Los especialistas interesados pueden realizar su preinscripción mediante el código QR de la convocatoria o comunicarse directamente al 618 122 21 67.

Las Jornadas Médicas Pediátricas se realizan en el marco de las actividades conmemorativas por el primer aniversario del Hospital Municipal del Niño 460 en el edicio de la colonia Isabel Almanza, cuya operación cumplió un año en marzo de este 2026.

La Dirección de Salud Pública Municipal reportó que en este año el hospital ha dado atención a 41 mil 984 pacientes, de los cuales 22 mil 266 fueron niños y 19 mil 718, niñas.