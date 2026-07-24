Convocan marcha en Argentina para exigir que se repita la final del Mundial 2026

La derrota frente a España todavía no termina de ser asimilada por un sector de la afición argentina, que ahora decidió llevar su reclamo de las redes sociales a las calles de Buenos Aires.

Mediante publicaciones difundidas durante las últimas horas, hinchas de la Albiceleste convocaron para este viernes 24 de julio, a las 17:00 horas, a una manifestación en el Obelisco para exigirle a la FIFA que repita la final del Mundial 2026.

“Llevá tu bandera y tu bronca” y “No nos callamos más” son algunas de las frases utilizadas para promover la concentración. Los organizadores sostienen que el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić perjudicó deliberadamente a Argentina y que el organismo internacional debe ofrecer una respuesta.

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Hasta el momento, sin embargo, no existe evidencia de alguna irregularidad que pueda provocar la anulación del partido. Tampoco la FIFA, la Asociación del Futbol Argentino ni el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni han respaldado la petición.

Por el contrario, el propio entrenador argentino reconoció después del encuentro que España fue superior y consideró justo su campeonato.

Una petición que comenzó en internet

La marcha surgió después de que una petición en Change.org solicitara disputar nuevamente el partido “sin el árbitro corrupto”. La campaña ya reúne decenas de miles de firmas, aunque estas no tienen ningún efecto sobre el resultado ni obligan a la FIFA a revisar la final.

España conquistó el campeonato al imponerse 1-0 con un gol de Ferran Torres durante el tiempo extra. La Roja también dominó ampliamente las estadísticas: realizó 20 remates contra dos de Argentina, tuvo 12 disparos a portería frente a ninguno de la Albiceleste y controló aproximadamente el 65 por ciento de la posesión.

Redes Sociales

¿Argentinofobia o consecuencias de sus actitudes?

En Argentina también ha cobrado fuerza el argumento de una supuesta “argentinofobia” para explicar las críticas y celebraciones que provocó su derrota. No obstante, buena parte del rechazo internacional no parece estar dirigido contra una nacionalidad, sino contra episodios protagonizados por algunos jugadores y aficionados durante el torneo.

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Entre ellos se encuentran las quejas por decisiones arbitrales presuntamente favorables, el incidente de insultos racistas contra el creador de contenido IShowSpeed y la pelea ocurrida después de la final, cuando varios futbolistas argentinos confrontaron a los españoles mientras festejaban.

La FIFA ya investiga los altercados posteriores al encuentro, en los que Leandro Paredes fue expulsado después del silbatazo final. El técnico español Luis de la Fuente calificó el comportamiento como “intolerable e inaceptable”.

Así, mientras la propia selección ya reconoció al campeón, una parte de su afición sigue instalada en la etapa de negociación del duelo: si las firmas digitales no funcionaron, ahora espera que una marcha en el Obelisco consiga lo prácticamente imposible, que la FIFA ordene jugar otra vez una final ganada dentro de la cancha.