Coparmex Durango exige frenar cualquier intento de aumento en impuestos municipales

En el marco de la discusión del paquete fiscal municipal para el próximo año 2027, el Centro Empresarial Durango (Coparmex), exhortó a las autoridades municipales y a los legisladores a “no escudarse en directrices externas y a cumplir con su mandato principal: defender y proteger el patrimonio de las familias duranguenses. Incluso si eso resulta en una disminución de recaudación” , así como evitar aumentos en impuestos o que estos sean encubiertos.

A través de un comunicado firmado por el presidente de este organismo, Francisco Esparza Martell, se estableció que los ciudadanos y el sector productivo del estado han demostrado su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Sin embargo, la estabilidad social y económica no soporta más presiones recaudatorias. Las decisiones hacendarias no pueden ni deben tomarse de espaldas a la sociedad, ni bajo argumentos técnicos que en los hechos se traducen en un golpe directo al patrimonio ciudadano”.

Ante ello, Coparmex demandó detener cualquier intento de nuevos impuestos o que éstos sean encubiertos.

“Exigimos al gobierno municipal frenar cualquier intento de nuevos aumentos que sigan castigando el bolsillo de los ciudadanos, y esperamos de quienes legislan una postura clara de defensa hacia nuestra comunidad, rechazando la adopción mecánica de políticas o criterios que asfixian la economía local”.

“No se trata de trasladar responsabilidades ni de escudarse en marcos normativos externos, sino de asumir con absoluta congruencia el compromiso de proteger a quienes sostienen con su esfuerzo diario el desarrollo del estado”.

Por lo que se enfatizó que se apela a la conciencia y sensibilidad política de las autoridades municipales y del Poder Legislativo para que las próximas discusiones presupuestales prioricen la austeridad, la eficiencia en el gasto público y la contención de cualquier carga fiscal excesiva.

“Las familias y los emprendedores no necesitan más impuestos encubiertos, sino certidumbre jurídica, confianza y respeto a su esfuerzo”.

“Les recordamos a los miembros del Cabildo, quienes posiblemente estén pensando en buscar una candidatura el próximo año, que es mejor dialogar y llegar a acuerdos con los ciudadanos a través de las organizaciones que estamos abiertas al diálogo y dispuestas a cooperar cuando los beneficios de la economía en Durango pueden ser visibles”, se enfatizó.