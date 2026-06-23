Coparmex Durango pide suspender cobro por recolección de residuos, hasta que sea justo

A falta de respuesta en torno a la denuncia pública que hizo Coparmex Durango, en mayo pasado, de los cobros por recolección de residuos, el organismo patronal emitió un nuevo posicionamiento.

“Hemos hecho pública nuestra preocupación por la forma en que actualmente se están determinando los cobros por recolección de residuos en el municipio. Alzamos la voz oportunamente ante la autoridad municipal y, hasta hoy, no hemos recibido respuesta ni claridad sobre los criterios aplicados”, se estableció.

En tal sentido, Coparmex argumentó que el sector empresarial está cumpliendo y paga puntualmente el predial comercial, licencias, permisos y los derechos diferenciados que corresponden, aportando una parte importante de la recaudación local.

“Por ello, consideramos necesario precisar que el empresariado no busca trasladar costos a la ciudadanía. Si la autoridad aplica el principio de proporcionalidad para establecer los cobros, solicitamos que ese mismo principio se refleje en la calidad y medición del servicio que se presta”.

“El tema central no es si los negocios generan más residuos, sino la falta de criterios claros y verificables en el cobro actual. Hoy se cobra ‘por volumen’ sin un sistema de medición objetivo: no hay básculas, bitácoras ni mecanismos que permitan al contribuyente auditar lo que se le cobra. Esta falta de transparencia afecta directamente la planeación financiera de las empresas que sí cumplen”, se lee en el documento firmado por el presidente de Coparmex, Francisco Esparza Martell.

Además, se hizo referencia a que, legalmente, un derecho debe corresponder al costo del servicio efectivamente prestado; pero sin la medición técnica y con un servicio “que presenta áreas de oportunidad”, el cobro pierde proporcionalidad y genera incertidumbre para quien cumple, se estableció.

Presentan propuestas

Por lo que, Coparmex Durango emitió cuatro propuestas, tales como pausar los cobros adicionales al sector empresarial hasta que se implemente un sistema de medición transparente, con básculas calibradas, bitácoras públicas y criterios verificables.

Asimismo, se pidió garantizar certeza jurídica y que todo requerimiento de pago se haga mediante notificación formal, fundada y motivada, respetando el derecho de audiencia del contribuyente; además de transparentar la operación del servicio: publicar rutas, frecuencias, unidades y capacidad operativa, demostrando que los recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de recolección.

Adicionalmente, se pidió abrir una Mesa Técnica de Trabajo y generar un espacio con sector productivo y ciudadanía para mejorar el servicio antes de revisar cualquier esquema tarifario. “Durango se fortalece cuando los servicios públicos responden a lo que la ciudadanía y las empresas aportan”, concluye el posicionamiento.