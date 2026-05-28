Denuncia IP cobros excesivos por basura

EL SIGLO DE DURANGO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) filial Durango evidenció deficiencias y falta de transparencia en los cobros del servicio de recolección de residuos sólidos, en el ámbito empresarial, en el municipio de Durango.

"Coparmex Durango reconoce y asume su responsabilidad social en materia de manejo de residuos sólidos. Sin embargo, es necesario señalar que actualmente existen deficiencias importantes en el servicio de recolección para el sector empresarial".

"La legislación municipal establece cobros extraordinarios a partir de los 25 kilogramos de basura; no obstante, en la práctica no existe un mecanismo claro ni verificable para medir dicho peso, ya que el cobro suele realizarse por número de bolsas recolectadas y sin el uso de básculas, lo que genera incertidumbre y percepción de desproporción", se estableció a través de un comunicado emitido por Coparmex Durango.

Asimismo, se hizo referencia a la falta de vehículos para poder brindar un servicio eficiente en la recolección comercial.

"A esto se suma la insuficiencia operativa del servicio, pues únicamente dos vehículos, en condiciones deficientes, atienden a toda la ciudad en la recolección comercial, provocando acumulación de residuos y frecuencias de recolección que, en algunos casos, llegan apenas a una vez por semana".

Evidenció que se hace un cobro extra por lo que algunas empresas se ampararon, pero se les limitó el servicio.

"La autoridad está exigiendo un cobro y limitando el servicio a empresas que se están amparando, sin darles oportunidad de diálogo. Esto puede generar la percepción de favoritismo y un desvío en el uso correcto de facultades por parte de algunos funcionarios", acotó.