Coronelas de Durango: Michelle Lizárraga regresa para la próxima temporada

Michelle Lizárraga volverá a vestir los colores de Coronelas de Durango. El equipo confirmó mediante sus redes sociales el regreso de la voleibolista duranguense, quien recientemente sumó actividad internacional con la Selección Mexicana en competencias de las categorías absoluta y Sub-23.

Con una publicación acompañada de imágenes de la jugadora con el uniforme del conjunto local, Coronelas anunció su incorporación para una nueva temporada. El mensaje destacó su retorno a casa y la continuidad de su vínculo con el equipo, con el que nuevamente tendrá participación frente a la afición duranguense.

La confirmación permite conocer una de las piezas que integrarán el plantel para el siguiente torneo . Lizárraga vuelve después de un periodo de participación con el representativo nacional, en el que acumuló experiencia ante selecciones del continente.

Un regreso con experiencia internacional

La atacante tuvo presencia en cuatro torneos internacionales, entre ellos el Clasificatorio Continental NORCECA de la categoría absoluta, celebrado en República Dominicana. También participó en el Final Six Sub-23, donde recibió el reconocimiento como segunda mejor rematadora de la competencia.

Su actividad con México incluyó la Copa Panamericana disputada en León, Guanajuato, en la que el conjunto nacional obtuvo la medalla de bronce. Posteriormente, formó parte del equipo que consiguió el subcampeonato del Final Six de la categoría absoluta.

Ese recorrido dejó para la duranguense dos podios colectivos y una distinción individual, antecedentes con los que retomará su participación con Coronelas . Su paso por ambas categorías también le permitió competir en distintos escenarios y mantenerse dentro del proceso de la selección.

Vuelve a vestir los colores de casa

El anuncio del club pone ahora el foco en su regreso al voleibol de Durango. La publicación muestra a Lizárraga con el número 26 y recupera imágenes de su participación con el equipo, acompañadas de una bienvenida para esta nueva etapa.

Para la jugadora, representará la oportunidad de trasladar a la competencia con su club la experiencia acumulada durante sus compromisos internacionales.

Con la confirmación de Michelle Lizárraga, la afición duranguense conoce ya uno de los nombres que volverá a encontrarse a la duela, mientras el conjunto continúa dando forma a su plantel.