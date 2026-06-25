Coronelas de Durango pierde a Klaudia Pawlik, quien firma con el Saint-Dié-des-Vosges francés

Las Coronelas de Durango finalmente perdieron a una de las piezas más determinantes de su temporada histórica: la central polaca Klaudia Pawlik, cuyo fichaje por el Saint-Dié-des-Vosges Volley-Ball de Francia quedó confirmado en las últimas horas, cerrando así semanas de especulación sobre su futuro inmediato. La baja representa el primer golpe serio a la estructura del equipo campeón de la Liga de Voleibol Profesional (LVP), donde la europea fue un pilar en la red y una de las figuras más dominantes del torneo.

Pawlik, de 1.95 metros y 25 años, llegó a Durango tras completar cinco temporadas en la Universidad de Tennessee dentro del sistema NCAA, etapa que consolidó su perfil físico y técnico antes de dar el salto al profesionalismo. Su impacto en México fue inmediato: se convirtió en una de las centrales más influyentes de la liga, destacando por su lectura defensiva, su potencia en primeros tiempos y su capacidad para modificar partidos desde el bloqueo.

Un movimiento que ya se veía venir

Durante la campaña regular y la postemporada, la polaca firmó actuaciones que la colocaron repetidamente entre las jugadoras de la semana, incluyendo duelos donde lideró a Coronelas en puntos, eficiencia ofensiva y bloqueos en momentos críticos. Su presencia fue clave para sostener el invicto rumbo al título y para estabilizar al equipo en partidos cerrados.

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La salida de Pawlik no tomó por sorpresa al mercado europeo. Desde abril, reportes en Polonia ya la vinculaban con un posible regreso a la Tauron Liga, específicamente al KPS Chemik Police, aunque finalmente su destino se inclinó hacia Francia, donde la Saforelle Power 6 ofrece un entorno competitivo más estable y con mayor visibilidad internacional.

Una baja clave en el esquema duranguense

El Saint-Dié-des-Vosges, conocido como Les Louves, atraviesa una reconfiguración profunda de plantilla y buscaba urgentemente ganar centímetros y potencia en la red. Su entrenador, Kevin Caudal, destacó que la llegada de Pawlik responde a la necesidad de sumar una tercera central de alto impacto, elogiando su explosividad, su formación europea y sus estadísticas tanto en defensa como en ataque.

Para Coronelas, la baja es sensible: se marcha una jugadora que no solo aportó rendimiento, sino identidad competitiva. Su salida obliga al club duranguense a replantear su estructura para la defensa del título, mientras Pawlik inicia una nueva etapa en Francia tras un paso breve pero decisivo por México.

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