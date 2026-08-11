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¿Corres cuando te sorprende la lluvia? Podrías terminar con algo peor que la ropa mojada

Si la lluvia te sorprende en plena calle, quizá tu primera reacción sea correr. Antes de hacerlo, considera lo siguiente.

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JORGE LUIS CANDELAS
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Cuando la lluvia sorprende en plena calle, la reacción de muchas personas es correr para llegar cuanto antes a un lugar cubierto. Aunque avanzar rápidamente puede reducir el tiempo durante el cual el cuerpo permanece expuesto al agua, también aumenta el riesgo de sufrir una caída y terminar con lesiones de consideración.

El pavimento, las banquetas, las rampas y las superficies pintadas pierden adherencia cuando están mojadas. A esto se suman los charcos que pueden ocultar baches, desniveles, alcantarillas u objetos arrastrados por la corriente.

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Correr bajo estas condiciones reduce el tiempo disponible para identificar y esquivar esos obstáculos. Además, una pisada apresurada puede provocar que el calzado pierda tracción y que la persona caiga hacia adelante o de costado.

Una caída puede causar más que un simple golpe


Las consecuencias pueden ir desde raspaduras y esguinces hasta lesiones en rodillas, tobillos, muñecas o cabeza. El riesgo aumenta cuando la persona intenta cubrirse con una mochila, libreta, bolsa u otro objeto, pues disminuye su campo de visión y limita el movimiento natural de los brazos para conservar el equilibrio.


También es frecuente que, al sentir que comienza a resbalar, intente apoyarse con las manos. Aunque esta reacción puede amortiguar el impacto, también expone las muñecas y los brazos a lesiones.


Por ello, si la lluvia te sorprende mientras caminas, lo recomendable es reducir la velocidad, dar pasos cortos, mirar por dónde avanzas y evitar superficies lisas o pintadas. Conviene mantener las manos libres y buscar un lugar seguro para resguardarse sin correr.


El peligro aumenta durante una tormenta


Si ya existe acumulación o corriente de agua, no debe intentarse atravesarla caminando ni corriendo. Un charco aparentemente poco profundo puede esconder una coladera abierta, un desnivel o cables energizados.


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Cuando también se escuchan truenos, la prioridad debe ser ingresar a una construcción cerrada o a un vehículo con techo rígido. Permanecer debajo de un árbol, poste o estructura aislada no representa una protección segura contra los rayos.


Aunque correr podría ayudarte a mojarte un poco menos, la diferencia no compensa el peligro de una caída.


Ante una lluvia intensa, vale más llegar empapado que no llegar de pie.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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