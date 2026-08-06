¿Tu auto quedó atrapado en una calle inundada? Esto es lo que nunca debes hacer

Una tormenta intensa puede transformar en pocos minutos una avenida conocida en una corriente difícil de calcular. Desde el volante, el agua suele parecer menos profunda de lo que realmente es y observar que otros automóviles avanzan puede generar una falsa sensación de seguridad.

El problema es que resulta imposible saber si el pavimento continúa intacto, existe una alcantarilla abierta o la corriente tiene fuerza suficiente para desplazar el vehículo. Una decisión apresurada puede convertir una afectación mecánica en una emergencia para sus ocupantes.

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¿Cuánta agua puede detener o arrastrar un auto?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos advierte que aproximadamente 15 centímetros de agua pueden hacer que un vehículo pierda el control o que el motor se apague.

Con cerca de 30 centímetros de agua en movimiento, numerosos automóviles pueden comenzar a flotar y ser arrastrados; una corriente de aproximadamente 60 centímetros podría desplazar incluso camionetas y vehículos utilitarios.

Por ello, si una calle está inundada, la recomendación es no intentar cruzarla, aunque el conductor conozca la zona o vea pasar otros vehículos. La profundidad, velocidad de la corriente y condiciones del pavimento pueden cambiar de un punto a otro.

¿Qué hacer si el automóvil queda atrapado?

Si el vehículo se detuvo en agua acumulada, no se debe intentar encenderlo repetidamente. El agua podría haber ingresado por la admisión y llegar a los cilindros; al accionar nuevamente el motor, se corre el riesgo de doblar componentes internos y transformar una reparación posible en la pérdida del motor.

Se debe apagar el vehículo y evaluar el entorno. Cuando el agua se encuentre quieta, a un nivel bajo y exista una ruta segura hacia una zona elevada, los ocupantes pueden salir con precaución. No deben caminar por corrientes cuya profundidad o fuerza desconozcan.

Si el automóvil queda atrapado en agua turbulenta, Ready.gov recomienda permanecer inicialmente dentro, llamar a emergencias y mantener colocado el cinturón mientras se reciben indicaciones. Si el agua comienza a entrar y subir en el habitáculo, será necesario desabrocharse, abrir o romper una ventana, salir y subir al techo.

Las puertas podrían no abrirse por la presión exterior, por lo que no conviene esperar hasta que el interior esté completamente inundado. Los menores deben salir primero por la ventana y permanecer sujetos por un adulto.

IA

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Tampoco debe encenderse después de la inundación

Aunque el agua haya bajado, el vehículo debe ser retirado con una grúa y revisado antes de arrancarlo. La humedad puede afectar aceite, transmisión, frenos, bolsas de aire, computadora y conexiones eléctricas.

En automóviles híbridos o eléctricos existe además riesgo de descarga, cortocircuito o incendio. No deben tocarse cables ni componentes expuestos y la unidad no debe guardarse en una cochera hasta que sea evaluada.