La corrupción es un cáncer que carcome las instituciones y debilita la confianza ciudadana. Sin embargo, su gravedad se multiplica cuando anida en dependencias tan sensibles como las que tienen que ver con la educación, donde cada abuso no solo representa un daño al erario, sino que compromete las condiciones en las que miles de niñas, niños y jóvenes reciben su formación.

La obra pública destinada a la educación debería medirse en salones de clase construidos. No obstante, en Durango, el desarrollo de la infraestructura educativa está corrompido por contratos condicionados que sirven de oportunidad para el enriquecimiento de unos cuantos.

De acuerdo con una denuncia realizada por empresarios de la construcción a El Siglo de Durango, y de la cual se habló en la columna institucional de este medio impreso, en el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado se les exige a los contratistas "mocharse" con el "diezmo", incluso antes de recibir recursos y comenzar los trabajos.

Los constructores, debidamente inscritos en el padrón de proveedores y cumpliendo con los demás requisitos legales, describen un mecanismo de presuntos cobros indebidos ligado a la asignación de obras del INIFEED, que dirige el arquitecto Emmanuel Del Palacio Sicsik. Aseguran tener pruebas que apuntan, inclusive, hacia el propio Director.

Según sus declaraciones, se les condiciona a pagar el 11 por ciento del valor de cada asignación. Es decir, de un contrato de 10 millones de pesos, el constructor tendría que entregar de su bolsa un millón cien mil pesos, incluso antes de comprar materiales, quedando asfixiado financieramente, pero, sobre todo, comprometiendo la calidad de las obras. Las tajadas serían más onerosas en los contratos más grandes.

Ahondando en sus testimonios, dan cuenta de que son varios los contratistas inconformes con esta situación, quienes, fastidiados, ya están integrando un expediente completo y documentando cada una de las irregularidades, aunque aún guardan sus reservas para presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pues no hay confianza en que el órgano inicie una investigación.

Emmanuel es un personaje que lleva ya muchos años dentro del círculo cercano del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Su relación política y de amistad con el mandatario se remonta a los tiempos en que este fue alcalde de la capital, cuando Del Palacio Sicsik ocupaba la Dirección Municipal de Obras Públicas, donde también se sirvieron con la cuchara grande.

El gobernador Esteban Villegas se ha jactado una y otra vez en sus discursos, asegurando que en Durango no existe la extorsión; sin embargo, lo que presuntamente estaría ocurriendo en el INIFEED no sería otra cosa que una operación sistemática e institucionalizada, mediante la que los constructores estarían siendo extorsionados.

Lo peor del caso es que estamos hablando de un funcionario que se supone es de la entera confianza del Gobernador, que además opera una institución que cuenta con un presupuesto millonario (más de 608 millones de pesos para este año 2026), y que hoy se ve relacionado con estos presuntos actos de corrupción y extorsión oficial, que las autoridades competentes están obligadas a investigar. ¿Lo harán?

EN LA BALANZA.- Aguas del Municipio de Durango proyecta recaudar 600 millones de pesos en 2027 y destinará apenas 2.2 millones a infraestructura. De acuerdo con el regidor de Movimiento Ciudadano, Francisco "Pancho Franco", de cada 100 pesos que pagan los usuarios, menos de 40 centavos se traducen en nuevas obras. Prácticamente nada pretende invertir el organismo en resolver los problemas que enfrenta la red de agua potable y drenaje. La nómina, la energía y el mantenimiento son gastos necesarios, pero no pueden convertirse en pretexto para relegar la inversión pública. Cobrar puntualmente a los ciudadanos también implica ofrecerles un servicio eficiente y construir infraestructura que garantice el abasto y el futuro hídrico del municipio capitalino.

@Vic_Montenegro