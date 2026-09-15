Costo de los platillos patrios aumentó hasta 35 por ciento este 2026: Canirac

Durante estas fiestas patrias aumentó considerable el costo de los platillos típicos, tales como los chiles en nogada y el pozole, por los incrementos que registraron en insumos esenciales, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), filial Durango, Jorge Luján Pulido.

“En comparación al año pasado tenemos un aumento de un 25 a un 35 por ciento, dependiendo de los productos de los cuales estemos hablando. Cabe mencionar que el cerdo no tuvo ningún aumento del año pasado a este, parte primordial del platillo más emblemático del día que sería el pozole. También, en parte, en ciertas cocinas lo que sería el chile en nogada también es un producto que se vende mucho por temporada”, mencionó.

En tal sentido, expuso que se han registrado incrementos en insumos básicos para los restaurantes, como la papa y la cebolla, por lo que en su conjunto se pudiera hablar de aumentos de hasta 25 por ciento en los menús, durante el último trimestre, lo que impactó también en el costo de los platillos tradicionales.

Ejemplificó que en Durango el chile en nogada se vende desde los 120 hasta los 300 pesos , aproximadamente. mientras que el año pasado era de 250 pesos. Y agregó que hay estados del país en los que puede llegar a costar hasta 700 pesos.

Asimismo, el costo del pozole también se incrementó y supera los 100 pesos, en varios establecimientos locales.

Y estableció que año con año se registra un aumento de aproximadamente 20 por ciento en las ventas en los restaurantes, por las fiestas patrias.