Crece 52% la cartera vencida de Infonavit

El número de créditos vencidos del Infonavit aumentó 52.2 por ciento en dos meses, al pasar de unos 970 mil en junio a casi 1.5 millones al cierre de agosto.

De acuerdo con las cifras presentadas en la mañanera por el director del Instituto, Octavio Romero Oropeza, en agosto se contabilizó 1 millón 476 mil créditos vencidos, unos 506 mil más que los reconocidos en el último estado financiero disponible, con corte a junio.

También creció el monto reportado como cartera vencida, pues el informe financiero del segundo trimestre ubicó en junio unos 405 mil millones de pesos en financiamientos con riesgo "etapa 3", mientras que Romero reportó que en agosto el saldo ascendió a 597 mil millones de pesos.