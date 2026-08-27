Crece a 55.5% informalidad en Durango

Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral en Durango registró un incremento al ubicarse en 55.5 por ciento, superando el 54 por ciento reportado en periodos previos y consolidándose como uno de los principales retos del mercado de trabajo en la entidad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este mismo lapso de abril a junio, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 905 mil personas, lo que equivale a una tasa de participación económica del 60.7 por ciento del total de la población en edad de trabajar.

Dentro de las cifras presentadas por el organismo de estadística, la población ocupada en el estado alcanzó las 879 mil personas, lo que implicó un aumento de 18 mil trabajadores en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Asimismo, el promedio de tiempo laborado por la fuerza de trabajo se situó en 40.2 horas semanales, registrando una disminución de 1.7 puntos porcentuales en la proporción de empleados que cumplen jornadas de entre 35 y 48 horas a la semana.

En cuanto a la subocupación -referida a quienes requieren y tienen disponibilidad para trabajar más tiempo-, el indicador se estableció en un 5.4 por ciento. Por su parte, la tasa de desocupación se colocó en 2.9 por ciento de la PEA al cierre del periodo, lo que representa a 26 mil personas en búsqueda de empleo dentro de la geografía estatal.

Al desagregar el desempleo por género, los datos reflejan una desocupación del 3.2 por ciento en las mujeres frente a un 2.7 por ciento en los hombres.

Se mantiene una tendencia de estabilidad general en comparación con el trimestre inmediato anterior y manteniéndose distante de los niveles registrados a mediados del año pasado, cuando la desocupación femenina rebasó el 3.5 por ciento.

Conviene precisar que, en el segundo trimestre de 2026, la informalidad laboral aumentó a 55.1%, frente al 54.8% del trimestre anterior