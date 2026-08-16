Crece el delito de extorsión, alertan

EL SIGLO DE DURANGO

Autoridades de seguridad confirman que el delito de extorsión ha crecido mucho en todo el territorio mexicano, por lo que es necesaria una coordinación de instancias de seguridad, pero también medidas de prevención de los ciudadanos.

Mario Bazán Miranda, director federal de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión, informó que es necesario conocer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que se expidió en 2025, además de conocer los modus operandi de los delincuentes.

Aseguró que muchos de los casos de extorsión se pueden prevenir, pues son los mismos ciudadanos quienes brindan información a traves de redes sociales y plataformas digitales, que el delincuente aprovecha para tratar de extorsionar.