Crece incumplimiento de asistencia familiar en Durango
Los registros por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en Durango alcanzaron su nivel más alto del año durante septiembre, con 21 casos, lo que representa un incremento de 16.7 por ciento respecto a agosto, cuando se contabilizaron 18.
Durante los primeros nueve meses del presente año, la entidad acumuló 125 registros por este delito, de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El comportamiento mensual mostró que el año comenzó con 14 casos en enero y febrero subió a 15; en marzo y abril se contabilizaron 13 en cada mes; mientras que mayo y junio registraron 10, por igual. En julio hubo un ligero repunte, con 11 casos, que se acentuó en agosto, con 18, hasta llegar a los 21 de septiembre.
Esto significa que tan solo en los últimos tres meses del periodo se concentraron 50 registros, equivalentes al 40 por ciento del total estatal.
La mayor incidencia se concentró en los municipios de Gómez Palacio y Durango, que acumularon 48 y 43 casos, respectivamente. Entre ambos municipios sumaron 91 registros, casi tres cuartas partes del total estatal.
En tercer lugar se ubicó el municipio de Lerdo, con 12; seguido de Guadalupe Victoria, que reportó ocho, y Canatlán, con tres.
En el resto de los municipios la incidencia fue menor. Por ejemplo, Nazas y Santiago Papasquiaro reportaron dos casos cada uno; mientras que Mapimí, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Tepehuanes y Nuevo Ideal contabilizaron uno por municipio.
En contraste, 27 municipios no reportaron registros por este delito durante el periodo mencionado.
Cabe enfatizar que el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar está relacionado con la omisión de proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades de quienes tienen derecho a recibirlos, como ocurre con las obligaciones alimentarias.