Crecen 3.6% las picaduras de alacrán

EL SIGLO DE DURANGO

Las picaduras de alacrán aumentaron 3.6 por ciento en Durango durante este año, mientras que las agresiones de otros animales ponzoñosos y arácnidos, como arañas, abejas, avispas y víboras registran una disminución respecto al mismo periodo de 2025.

Con corte al 14 de septiembre, correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 36, el sector salud reportó ocho mil 675 personas atendidas en Durango por picadura de alacrán, frente a las ocho mil 370 registradas a estas mismas fechas del año pasado.

El incremento representa 305 casos más en un año y mantiene a las picaduras de alacrán como el principal motivo de atención por contacto con animales ponzoñosos en la entidad.

En contraste, las mordeduras de araña viuda negra disminuyeron 67 por ciento, al pasar de 67 casos registrados durante 2025 a solo 22 en lo que va de este año.

En el caso de la araña violinista, se han reportado ocho mordeduras atendidas en centros de salud estatales y federales, cifra que representa un incremento de 100 por ciento.