Crecen delitos contra negocios en Durango

EL SIGLO DE DURANGO / agencias

Durango registró un incremento de 9.2 por ciento en la tasa de prevalencia delictiva contra negocios durante 2025, al pasar de dos mil 641 a dos mil 883 víctimas por cada 10 mil establecimientos comerciales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026.

Los resultados de la encuesta, que considera información de 2025, recoge la percepción de los empresarios entre marzo y mayo de 2026 y muestran un comportamiento contrastante para Durango.

Mientras aumentó la tasa de negocios víctimas de algún delito, la proporción de establecimientos que identifica la inseguridad y delincuencia como uno de sus principales problemas se mantiene entre las más bajas del país.

La proporción de negocios víctimas de la delincuencia disminuyó respecto a 2023, cuando alcanzó 27.2 por ciento. Sin embargo, en el caso de Durango, la tasa de prevalencia delictiva aumentó 9.2 por ciento en el mismo periodo.

La inseguridad llevó al 14.5% de los negocios mexicanos a cancelar inversiones en 2025 y generó costos equivalentes al 0.46% del producto interno bruto (PIB), con la extorsión como el delito más frecuente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 mostró que las medidas preventivas de los establecimientos privados concentraron el 51.2% del coste económico, frente al 48.8% correspondiente a pérdidas por delitos.

"El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas se estimó en un monto de 115,100 millones de pesos", detalló el organismo.

[DURANGO 5B Y M?XICO 3A]