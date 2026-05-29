Crecen fraudes por WhatsApp y mensajes, alerta la Condusef

EL SIGLO DE DURANGO

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el incremento de mensajes fraudulentos enviados por SMS, WhatsApp y correo electrónico. Tras concluir la temporada de mensajes relacionados con la declaración anual, ahora los delincuentes están utilizando temas vinculados con el Mundial de Fútbol para engañar a la población.

Oscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Condusef, durante una visita a Durango, señaló que esta institución ha recibido reportes de usuarios bancarios sobre el aumento de fraudes mediante estas tres vías de comunicación.

Explicó que anteriormente los extorsionadores utilizaban principalmente llamadas telefónicas para cometer fraudes; sin embargo, la población ha dejado de contestar números desconocidos, por lo que esa modalidad perdió efectividad.

Ahora, dijo, los delincuentes envían mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos.