Crecen las tensiones: Irán amenaza con atacar Europa con misiles ante nueva ofensiva de EU

La tensión internacional continúa aumentando y el conflicto entre Estados Unidos e Irán amenaza con extenderse más allá de Oriente Medio. Las recientes declaraciones de funcionarios iraníes han encendido las alertas ante la posibilidad de que países europeos se conviertan en nuevos escenarios de una confrontación militar.

Las advertencias llegan mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de nuevas operaciones contra territorio iraní y Teherán asegura que responderá a cualquier agresión, incluso fuera de su región.

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Irán amenaza con lanzar misiles contra Europa

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, integrante de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, advirtió que su país podría lanzar misiles contra instalaciones militares ubicadas en Europa si Estados Unidos utiliza dichas bases para realizar nuevos ataques.

La declaración, realizada a Euronews el pasado 4 de noviembre, menciona específicamente a Alemania e Italia, dos países que albergan instalaciones militares estadounidenses.

"Si Estados Unidos utiliza sus bases en Europa, incluidas las de Italia y Alemania, los misiles de Irán serán lanzados hacia Europa", afirmó el legislador.

Ardestani sostuvo que, durante enfrentamientos anteriores, Irán había evitado extender sus ataques hacia territorio europeo, pero advirtió que esa postura podría cambiar si los gobiernos del continente facilitan nuevas operaciones militares estadounidenses.

Advierten que el conflicto podría alcanzar el corazón de Europa

Las declaraciones no han sido las únicas señales de endurecimiento por parte de Teherán.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica difundió un comunicado en el que prometió responder a las amenazas sin restricciones geográficas, mientras medios cercanos al Gobierno iraní señalaron que una nueva confrontación podría alcanzar incluso el corazón de Europa.

La tensión también se hizo visible frente a la Embajada de Alemania en Teherán, donde simpatizantes del Gobierno colocaron una pancarta con una advertencia atribuida a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, sobre las consecuencias del apoyo europeo a Israel.

Estas declaraciones aumentan la preocupación por una posible ampliación del conflicto, especialmente porque varios países europeos forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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Irán anuncia cambios en el alcance de sus misiles

Una nueva declaración elevó la tensión durante el fin de semana.

El sábado 7 de noviembre, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que había eliminado la restricción autoimpuesta de 2 mil kilómetros para el alcance de sus misiles balísticos.

El general Hossein Mohebbi confirmó que dicha limitación había quedado sin efecto, una decisión que podría abrir la puerta al desarrollo de armamento capaz de alcanzar objetivos más distantes.

Sin embargo, el anuncio no significa que Irán ya disponga de misiles operativos capaces de alcanzar cualquier punto de Europa.

De acuerdo con Associated Press, hasta ahora no existe confirmación pública de que el país cuente con misiles balísticos que superen ese alcance, aunque dispone de tecnología espacial que podría tener aplicaciones militares.

¿Qué sucedería si Irán atacara un país de la OTAN?

Un eventual ataque iraní contra instalaciones militares ubicadas en Alemania o Italia podría desencadenar una crisis internacional de mayores dimensiones.

Ambos países pertenecen a la OTAN, una alianza militar cuyo artículo 5 establece el principio de defensa colectiva ante un ataque armado contra alguno de sus integrantes.

Sin embargo, su aplicación dependería de las circunstancias del ataque y de las decisiones adoptadas por los países aliados. No supondría automáticamente una declaración de guerra.

La posibilidad de involucrar directamente a potencias europeas representa uno de los escenarios más delicados de la actual confrontación.

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Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de nuevos ataques

Mientras tanto, el Gobierno de Donald Trump continúa evaluando sus opciones frente a Irán.

Las diferencias entre Washington y Teherán persisten pese a los esfuerzos diplomáticos para reducir las hostilidades, particularmente por las condiciones impuestas por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia nuevas negociaciones.

Los recientes ataques estadounidenses contra instalaciones iraníes en la isla de Qeshm también han contribuido al deterioro de la situación.

Por ahora, las amenazas contra Europa permanecen condicionadas a una nueva ofensiva estadounidense que utilice instalaciones del continente, y no existe confirmación de un ataque iraní inminente contra territorio europeo.

No obstante, la combinación de advertencias militares, tensiones diplomáticas y nuevas declaraciones sobre el alcance de los misiles iraníes mantiene abierta la posibilidad de una escalada que podría involucrar a más países.