Crecen en Durango trabajadores que ganan menos

Durante el presente año se incrementó el porcentaje de trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos en Durango, mientras que disminuyó la proporción de quienes reciben ingresos superiores a ese nivel, de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los datos del IMSS sobre puestos de trabajo por rango salarial revelan que en 2025 existía una mayor proporción de trabajadores con ingresos superiores a dos salarios mínimos; sin embargo, en lo que va de 2026 esa tendencia ha comenzado a revertirse.

El año pasado, el 1.5 por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS percibía hasta un salario mínimo. Aunque durante este año aumentó el número de empleados registrados ante el Seguro Social, también creció el porcentaje de quienes ganan hasta un salario mínimo diario, equivalente actualmente a 315.04 pesos, al pasar al dos por ciento.

La mayor concentración de trabajadores continúa ubicándose en el rango de más de uno y hasta dos salarios mínimos. En 2025, este sector representaba el 76.8 por ciento de los afiliados al IMSS; para 2026, la cifra aumentó al 78 por ciento, es decir, trabajadores con ingresos de hasta 630 pesos diarios.

En contraste, el porcentaje de trabajadores que perciben más de dos y hasta tres salarios mínimos, equivalentes a 945.12 pesos diarios, disminuyó. Mientras que el año pasado representaban el 10.7 por ciento de los afiliados, este año la cifra bajó al 9.9 por ciento.

Una situación similar se observa entre quienes ganan más de tres y hasta cuatro salarios mínimos, es decir, hasta mil 260 pesos diarios. En este segmento, la proporción pasó de 4.3 por ciento en 2025 a 4.0 por ciento en lo que va de 2026.

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