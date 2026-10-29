Crecimiento económico en Durango, de apenas el 0.3%: Inegi 

La economía de Durango logró salir de los números rojos durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un crecimiento anual del 0.3 por ciento, de acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este repunte marginal en el estado contrasta con el comportamiento mixto que se observa en los distintos sectores productivos locales, donde el impulso del sector terciario y las actividades agropecuarias compensaron la caída registrada en la industria.

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el sector de comercio y servicios —que agrupa a las actividades terciarias— experimentó un avance del 3.6 por ciento en el periodo de abril a junio frente al mismo lapso del año previo.

A la par, las actividades primarias que abarcan la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza mostraron un crecimiento del 2.1 por ciento, consolidando un desempeño favorable en el campo duranguense.

Sin embargo, el freno principal para la economía del estado provino de las actividades secundarias, sector que engloba a la industria manufacturera, la minería, la construcción y la electricidad , el cual sufrió un retroceso anual del 4.4 por ciento.

Con estas cifras, la economía local muestra una variación trimestral positiva del 0.5 por ciento en comparación con los primeros tres meses del año, reflejando una ligera estabilización en el ritmo productivo de la entidad.