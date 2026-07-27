Credencial de elector es más segura con su nuevo modelo: INE Durango

El documento de identificación más utilizado por los mexicanos acaba de transformarse. La nueva credencial de elector que el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a distribuir desde junio de 2026 incorpora más de 20 medidas de seguridad, nuevas opciones de identidad y un elemento táctil diseñado para personas con discapacidad visual.

Laura Fabiola Bringas, encargada de despacho de la Junta Local del INE en Durango, explicó en entrevista realizada en el estudio de El SigloTV los alcances del cambio y lo que los ciudadanos deben saber antes del proceso electoral que arranca en septiembre.

La modificación responde a la necesidad de contar con un documento prácticamente infalsificable, según explicó Bringas. Entre los elementos más visibles está un holograma dobit ubicado junto a la fotografía, que muestra el logotipo del INE y cambia entre tonos verde, rosa y naranja según el ángulo de visión. A un costado aparece un efecto arcoíris impreso en bajo relieve, perceptible al tacto, que también porta el logotipo institucional.

Uno de los candados más sofisticados es la fotografía fantasma , que es una imagen idéntica a la del titular, construida caracter por caracter con sus propios su nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y clave de elector. Solo con una lupa o buena iluminación se distinguen los elementos que la conforman.

Bajo luz ultravioleta pueden detectarse otros elementos invisibles en condiciones normales, como el mapa de la República Mexicana atravesando el centro del documento, los datos personales impresos de lado a lado y un segundo logotipo del INE. Un mapa adicional impreso con tinta fotocromática aparece en la zona del campo de género, igualmente visible solo bajo esa luz.

Por el reverso, dos códigos QR contienen los datos de identificación del titular, mientras un tercero enlaza directamente a los servicios en línea que ofrece el INE. Lo que a simple vista parecen líneas decorativas son en realidad microtextos que reproducen los datos de quien porta la credencial.

El nuevo modelo incluye además una muesca en una de las esquinas del plástico, a manera de una pequeña hendidura que le falta al material. Pero no se trata de un defecto de fabricación, sino de un elemento diseñado para que las personas con discapacidad visual puedan identificar su credencial con solo tocarla entre las demás tarjetas de su cartera o bolso.

IDENTIDAD Y VIGENCIA

En materia de identidad, el nuevo modelo ofrece opciones que el anterior no contemplaba. La autopercepción de género ahora puede registrarse como hombre, mujer o no binario. También es posible incluir la pertenencia a un pueblo indígena o a una comunidad afromexicana. Sin embargo, cabe precisar que ambos datos son opcionales, pues el INE los registra, pero solo los imprime en la credencial si el ciudadano lo solicita explícitamente.

Otro aspecto precisado por Laura Fabiola Bringas es que no todos los duranguenses necesitan tramitar el nuevo modelo. La sustitución aplica únicamente para quienes se registran por primera vez en el padrón electoral; es decir, quienes cumplen 18 años, quienes reponen su credencial por extravío o daño, quienes actualizan algún dato como domicilio, y quienes se reincorporan al padrón por haber perdido vigencia . Una credencial dentro de su periodo de validez de 10 años sigue siendo plenamente funcional aunque exista un modelo nuevo.

Pero existe una excepción que Bringas Sánchez subrayó explicó. Los habitantes de colonias específicas en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo deben cambiar su credencial aunque esté vigente, porque sus Secciones electorales fueron redistribuidas, derivado del crecimiento poblacional.

En el caso de Durango capital, las Secciones 204, 298 y 301 se dividieron en nuevas Secciones que abarcan zonas como Valle Dorado, Las Margaritas, La Virgen, La Martinica, Campestre y Villas Campestre. En Gómez Palacio, las Secciones 439, 448 y 605 también se modificaron, esta última fragmentada en ocho. En Lerdo, la Sección 689 se dividió en cuatro.

Lo que significa que quienes viven en esas zonas, mantener la credencial antigua implica no poder ubicar la casilla que les corresponde el día de la elección.

Para ello, Durango cuenta con 17 módulos de atención ciudadana, de los cuales nueve son fijos y ocho son itinerantes que recorren comunidades y que, en casos de ciudadanos postrados por enfermedad o edad avanzada, acuden directamente al domicilio.

En el caso específico de la capital hay tres módulos fijos. Dos de ellos operan en horario extendido, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 15:00 horas. Uno en Jardines de Durango, a espaldas del Registro Civil, y otro en la calle Sarco en Plaza San José, entre Gómez Palacio y Paloma. El tercero funciona en boulevard Domingo Arrieta, colonia SAOP, de lunes a sábado de 08:00 a 15:00 horas.

Hay módulos adicionales en Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, este último en calle Juárez 213, zona centro, donde opera como módulo fijo desde hace dos años aunque muchos ciudadanos aún lo desconocen.

El trámite tiene una duración de entre siete y 12 minutos. Se puede acudir sin cita o programarla en ine.mx o llamando a INEtel al 01800 433 2000 desde cualquier teléfono.

La encargada de despacho del INE en Durango advirtió sobre un error frecuente que suele presentarse, debido a que cuando alguien reporta el extravío de su credencial y tramita una reposición, se cancela automáticamente el documento anterior, aunque después lo encuentre. Por lo que no recoger la nueva credencial puede derivar en su exclusión del Padrón Electoral y en la imposibilidad de votar el día de la jornada, pues el ciudadano dejaría de aparecer en la lista nominal de su casilla.

Finalmente, la funcionaria reconoció que el arranque de distribución del nuevo modelo no estuvo exento de problemas. Esto debido a que el cambio simultáneo de la empresa fabricante de credenciales y de la empresa de paquetería que las distribuye generó retrasos que extendieron los tiempos de entrega de los cuatro a ocho días habituales hasta 15 o 20 días en algunos casos. Al corte de junio de 2026, el INE reporta más de dos millones de credenciales rezagadas ya entregadas, con un porcentaje de normalización superior al 90 por ciento y tiempos de entrega que, según Laura Bringas, ya se encuentran dentro de los rangos establecidos.