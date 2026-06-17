'Creo que no fue un accidente', padre de Gaspi habla sobre siniestro del helicóptero de su hijo

La muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, continúa generando conmoción en el mundo digital. A pocos días del fatal accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil , las declaraciones de su padre han añadido un nuevo elemento de controversia a una tragedia que sigue bajo investigación.

Gaspi, de apenas 23 años, falleció el pasado 14 de junio cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó con otra aeronave. En el accidente también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, además de otras personas que se encontraban a bordo.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la colisión ocurrió en el espacio aéreo de Río de Janeiro cuando dos helicópteros impactaron entre sí por causas que todavía no han sido esclarecidas.

Tras el choque, ambas aeronaves se precipitaron a tierra, provocando un incendio que complicó las labores de rescate y la identificación de las víctimas . Las autoridades brasileñas han asignado el caso a organismos especializados en accidentes aeronáuticos para determinar si existió una falla mecánica, un error humano o algún otro factor involucrado.

Además, diversos medios internacionales revelaron que una de las aeronaves involucradas había sido objeto de investigaciones previas por presuntas irregularidades operativas en Brasil durante 2024, situación que también forma parte de las indagatorias actuales.

Un padre que no encuentra respuestas

Ricardo Prim, padre del popular youtuber argentino, rompió el silencio en medio del duelo y aseguró que no está convencido de que todo se haya tratado de un accidente.

Según relató en entrevistas concedidas a medios argentinos, ha recibido diversa información relacionada con el caso y considera que existen aspectos que no terminan de encajar en la explicación oficial. Incluso fue más allá al señalar que, desde su perspectiva personal, podría haberse tratado de un atentado.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de seguidores del creador de contenido expresaron tanto apoyo a la familia como preocupación por las circunstancias que rodean la tragedia.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública presentada por las autoridades que respalde esa hipótesis. Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras continúan recopilando información técnica sobre el choque entre las aeronaves.

Mientras tanto, la familia de Gaspi espera respuestas definitivas, del otro lado de la moneda, los familiares del cantante Oliver Tree, no se ha pronunciado de manera pública tras el terrible acontecimiento en suelo brasileño.

Por ahora, las autoridades insisten en que la investigación sigue en curso y que será el resultado de los peritajes el que determine qué ocurrió realmente en el cielo de Río de Janeiro aquella tarde que terminó en tragedia.