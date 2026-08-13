¡Crimen por ambición! Hombre mató a sus familiares para quedarse con la herencia

Las investigaciones arrojan que un familiar les habría quitado la vida para quedarse con la herencia.

Las autoridades investigan un triple homicidio por parte de un hombre que drogó a sus víctimas con clonazepam disuelto en agua con limón; se presume que fue para apoderarse de sus casas.

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¿Qué revelan las investigaciones?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó de la detención de un sujeto por presunta relación con el homicidio de tres personas, que terminarían siendo sus familiares.

Luego de recibir varias denuncias por desaparición, las autoridades correspondientes comenzaron con las investigaciones pertinentes; al realizar las indagatorias, localizaron el domicilio y al responsable, quien se encontraba en el inmueble junto a los desaparecidos.

¿Quiénes son las víctimas?

Entre los desaparecidos se encontraban una mujer y dos hombres, quienes permanecieron 14 días desaparecidos, para luego ser encontrados en un inmueble de la calle Hidalgo, en Santa María del Río. Las víctimas son Ignacio Montejano Rodríguez, de 79 años de edad; Elena Niño Celaya, de 79 años de edad; e Ignacio Montejano Niño, de 55 años de edad. Las víctimas eran abuelos y padre del asegurado.

El personal de Servicios Periciales acudió a la escena para trasladar los cuerpos a la Vicefiscalía y realizar los estudios de ley y confirmar la causa de la muerte; hasta el momento se mantiene abierta la investigación.

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¿Cuál es el castigo legal que podría enfrentar?

De acuerdo con el Código Penal de San Luis Potosí, alguien que comete el delito de homicidio puede ser sancionado de 8 a 20 años de prisión.

"Incurre en homicidio por omisión quien, teniendo el deber de cuidado hacia un enfermo, incapaz o menor por razones de cercanía o parentesco, se abstenga de prestarle protección o impida su tratamiento médico, influyendo con tal indolencia en su muerte".

Se presume que el responsable habría drogado a sus víctimas con clonazepam disuelto en agua con limón para dormirlas y luego enterrarlas dentro del inmueble, con la finalidad de quedarse con la herencia.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, calificó el hecho como escalofriante y cuestionó que ahora el responsable intente evadir la justicia por presuntamente padecer una enfermedad mental, solicitando un tratamiento, cuando las pruebas apuntan a un crimen premeditado.

“Las pruebas están donde le dio clonazepam en el agua, en agua de limón a las familias, tomaron el agua, se duermen, se los lleva, y los entierra, y lo hizo solamente para quedarse con las propiedades de los abuelos y del papá; esa fue la causa del asesinato en Santa María", dijo Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.