Crisis del drenaje exhibe dos rutas distintas en La Laguna

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, la primera vez que viste un gato?

Eras apenas un cachorro de unos cuantos meses de nacido, pero le ladraste como si supieras del encono que siempre ha habido entre perros y gatos. El gato te ignoró, y con olímpico desprecio te dio la espalda -el lomo- y se alejó a paso lento. Tú me miraste sin entender. Yo tampoco entiendo a los gatos, Terry. Sé que hay quienes los entienden, y los admiro, porque sé que el gato, cualquier gato, es más inteligente que yo.

Habrás oído lo que el perro y el gato dicen hablando del hombre. El perro dice: "Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debe ser Dios". El gato dice: "Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debo ser Dios".

Espero, Terry, que en el mundo en que ahora estás los perros y los gatos ya no anden como perros y gatos.

¡Hasta mañana!...

E N la Comarca Lagunera, dos ciudades comparten una crisis bajo el pavimento. El problema del drenaje sanitario en Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila, representa una de las problemáticas de infraestructura y salud pública más severas de la región, caracterizada por el colapso de colectores antiguos, brotes constantes de aguas negras y fuertes afectaciones a viviendas y vialidades.

En Durango capital, donde tendría que haber mayor atención al ser el principal municipio, gran parte de la red de drenaje sanitario y de agua potable, especialmente en el Centro Histórico y barrios antiguos, ha cumplido su vida útil tras más de 50 años de servicio. El paso de los años ha puesto a prueba la infraestructura hidráulica, generando un aumento de fugas, colapsos y daños en tuberías viejas.

En los municipios comarcanos, divididos políticamente por dos corrientes opuestas y geográficamente por el lecho seco del río Nazas, las autoridades son conscientes del desastre en el que se encuentran sus respectivas redes sanitarias, pero resalta una gran diferencia entre uno y otro, pues no contemplan la misma ruta para tomar acciones.

Y es que, mientras en Torreón apenas reconocen el colapso de sus colectores, Gómez Palacio lleva ventaja con la adjudicación para la primera etapa de reconstrucción de su Emisor Central. No significa que el problema esté resuelto; sin embargo, muestra a una administración que pasó del discurso al diagnóstico, el presupuesto y la obra.

El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS Torreón), Xavier Herrera Arroyo, reconoció entre 40 y 45 colectores caídos en Torreón, con tuberías de asbesto y concreto de entre 40 y 50 años. De los cinco o seis motores de la planta tratadora, solo funciona uno. En enero había 28 colectores dañados; para marzo se habían reparado 33, pero la cifra volvió a crecer.

En contraste, el pasado 2 de noviembre, la Comisión del Agua del Estado de Durango adjudicó por 188.3 millones de pesos la primera etapa de sustitución del Emisor Central de Gómez Palacio. Incluye tubería de 72 pulgadas, arranque previsto para hoy, 9 de noviembre, y 180 días de ejecución. No es la solución definitiva, reitero, pero ya hay contrato y calendario.

Desde que rindió protesta, la alcaldesa Betzabé Martínez reconoció la dimensión del problema. En abril presentó un diagnóstico que identificó a 301 mil 742 habitantes en riesgo directo y hasta el 70 por ciento de la mancha urbana expuesta ante un colapso. Reveló, además, que el concreto del Emisor Central ya no resistía los sulfatos. Hizo públicos esos datos pese al costo político de exhibir la gravedad de la situación.

Después priorizó la tubería troncal. Gómez Palacio destinó al drenaje el 70 por ciento de su Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, frente al 30 por ciento comprometido por otros municipios, y recortó gastos municipales para crear un fondo exclusivo. Betzabé presentó un proyecto con costos y etapas, consiguió la participación estatal, el respaldo federal y el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso local.

Torreón tiene como alcalde a Miguel Ángel Riquelme, exgobernador y antiguo presidente municipal, quien regresó al cargo tras pedir licencia en el Senado, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda. Prometió que no habría curva de aprendizaje y nombró al frente del SIMAS a Herrera, quien ya había ocupado esa gerencia durante su primera alcaldía.

El mérito de la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, está en priorizar una infraestructura indispensable, aunque no le genere reconocimiento inmediato. Apuesta por ese tipo de obras que los políticos de la vieja escuela desestiman porque están bajo tierra, no se ven, no generan aplausos y no pueden capitalizarse políticamente.

EN LA BALANZA.- El destape de Homero Martínez para buscar la diputación federal por el Distrito 03 en 2027 confirma lo que ya advertíamos en ediciones pasadas de este espacio editorial: Alejandro Moreno ya lo perfila como una de sus cartas fuertes en Durango. La cercanía con "Alito" no es casual y el respaldo público del dirigente nacional apunta a una operación que podría tener un horizonte más amplio: la gubernatura en 2028. Homero habla de institucionalidad y dice esperar los tiempos del partido y del gobernador Esteban Villegas, pero su aspiración deja claro que ya comenzó su jugada. Su eventual candidatura respondería a una estrategia para construir un proyecto personal rumbo a la sucesión estatal.

X: @Vic_Montenegro