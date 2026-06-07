'Crisis detona informalidad'

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

La desaceleración económica que enfrenta Durango y el país, sumada a la pérdida de competitividad, está impulsando el crecimiento de la informalidad laboral y elevando los costos para sostener la estructura gubernamental, consideró Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles.

El empresario señaló que la situación económica actual no es exclusiva de Durango, sino que se observa en diversas entidades del país, donde ya son evidentes los signos de desaceleración.

"México y Durango se vuelven menos competitivos debido a la disminución de la formalidad laboral y, por ende, de la recaudación fiscal. Esto termina reflejándose en infraestructura, seguridad y servicios públicos", afirmó.