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Critican a Pedro Sola por dichos contra los perritos: ‘Con ganas de aventarles carne envenenada”

Luego del mal comentario que hizo Pedro Sola en televisión nacional, la audiencia se le fue encima. ¿Se disculpó? Aquí te damos los detalles.

Critican a Pedro Sola por dichos contra los perritos: ‘Con ganas de aventarles carne envenenada”

Critican a Pedro Sola por dichos contra los perritos: ‘Con ganas de aventarles carne envenenada”

SANDRA VENEGAS
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El comentario que realizó Pedro Sola en televisión nacional generó mucha polémica y causó indignación entre los usuarios de redes sociales y de la propia televisión.

El conductor de "Ventaneando" reconoció que sus palabras le desagradaron a la audiencia y aseguró que la experiencia de este comentario lo llevó a reflexionar sobre la importancia que tienen las mascotas dentro de las familias.

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Pide disculpas en televisión nacional

Durante la transmisión de Ventaneando, este 8 de julio, Pedro Sola reconoció que se equivocó gravemente al expresar su opinión y admitió que sus declaraciones fueron una falta de respeto y empatía para las personas que tienen animalitos en sus hogares.

El conductor admitió que no sabía de la importancia de un animalito en los hogares de las familias y ofreció una disculpa:


"Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado, y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias, y es cierto, tal vez antes no o sí; yo no me di cuenta porque nunca tuve, y es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión estas mascotas. Hasta el día de ayer no había sido consciente de eso y lo siento, de verdad".


Manifestó que cambiará su forma de pensar hacia las mascotas


Pedro aseguró a la audiencia que la situación que vivió lo ayuda a reflexionar sobre su manera de ver a los animalitos y que le dejó un profundo aprendizaje de por vida.


Menciono que en ocasiones las personas pueden hacer comentarios sin medir las consecuencias de sus palabras, reconsiderando su postura respecto a las mascotas y su lugar dentro de la sociedad.


"Lo siento de verdad; desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué, y yo les ruego a todos ustedes que me disculpen. También es la edad, es la época en que yo viví y la época que estamos viviendo ahora; hoy es diferente. Aprendí algo de manera dura para mí, pero ya lo aprendí y yo les aseguro que de hoy en adelante, todo va a cambiar en mi mentalidad y también en mi actitud". 


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Comentario de Pedro Sola referente a las mascotas


El comentario que generó un sinfín de comentarios en su contra fue cuando el conductor expresó su desacuerdo con el incremento de establecimientos que aceptan animalitos, diciendo: 


"Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada".


Tras la viralización del video, muchos usuarios comenzaron a lanzar comentarios negativos, puesto que sus palabras se interpretaron como un mensaje de violencia contra los animales, mientras que las organizaciones que se dedican a la protección animal manifestaron su preocupación y reiteraron la importancia de promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable de las mascotas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Pedro Sola perritos comentario Sola, Pedro, comentario, comentarios

               

                
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