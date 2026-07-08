Critican a Pedro Sola por dichos contra los perritos: ‘Con ganas de aventarles carne envenenada”

El comentario que realizó Pedro Sola en televisión nacional generó mucha polémica y causó indignación entre los usuarios de redes sociales y de la propia televisión.

El conductor de "Ventaneando" reconoció que sus palabras le desagradaron a la audiencia y aseguró que la experiencia de este comentario lo llevó a reflexionar sobre la importancia que tienen las mascotas dentro de las familias.

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Pide disculpas en televisión nacional

Durante la transmisión de Ventaneando, este 8 de julio, Pedro Sola reconoció que se equivocó gravemente al expresar su opinión y admitió que sus declaraciones fueron una falta de respeto y empatía para las personas que tienen animalitos en sus hogares.

El conductor admitió que no sabía de la importancia de un animalito en los hogares de las familias y ofreció una disculpa:

"Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado, y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias, y es cierto, tal vez antes no o sí; yo no me di cuenta porque nunca tuve, y es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión estas mascotas. Hasta el día de ayer no había sido consciente de eso y lo siento, de verdad".

Manifestó que cambiará su forma de pensar hacia las mascotas

Pedro aseguró a la audiencia que la situación que vivió lo ayuda a reflexionar sobre su manera de ver a los animalitos y que le dejó un profundo aprendizaje de por vida.

Menciono que en ocasiones las personas pueden hacer comentarios sin medir las consecuencias de sus palabras, reconsiderando su postura respecto a las mascotas y su lugar dentro de la sociedad.

"Lo siento de verdad; desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué, y yo les ruego a todos ustedes que me disculpen. También es la edad, es la época en que yo viví y la época que estamos viviendo ahora; hoy es diferente. Aprendí algo de manera dura para mí, pero ya lo aprendí y yo les aseguro que de hoy en adelante, todo va a cambiar en mi mentalidad y también en mi actitud".

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Comentario de Pedro Sola referente a las mascotas

El comentario que generó un sinfín de comentarios en su contra fue cuando el conductor expresó su desacuerdo con el incremento de establecimientos que aceptan animalitos, diciendo:

"Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada".

Tras la viralización del video, muchos usuarios comenzaron a lanzar comentarios negativos, puesto que sus palabras se interpretaron como un mensaje de violencia contra los animales, mientras que las organizaciones que se dedican a la protección animal manifestaron su preocupación y reiteraron la importancia de promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable de las mascotas.