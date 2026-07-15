Cronología de los hechos: Así fue como una joven murió ahogada en un motel en Durango

La muerte de una joven de 27 años de edad al interior de un motel ubicado sobre la carretera Durango-Mazatlán continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que las primeras indagatorias apuntaran a que una discusión ocurrida dentro de la habitación derivó en la tragedia.

El caso, registrado el pasado lunes 13 de julio, generó una importante movilización de corporaciones de emergencia y de investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de las personas que se encontraban con la víctima.

Ingresaron al motel desde la mañana

De acuerdo con información que ha sido revelada hasta el momento, la joven llegó al Auto Hotel Niágara alrededor de las 07:30 horas acompañada de su madre, un mujer de 46 años, y de un hombre de 37 años de edad.

Los tres permanecieron dentro de una habitación que cuenta con alberca privada, donde presuntamente convivían y consumían bebidas alcohólicas durante la mañana.

Hasta ese momento no se había reportado ninguna situación anormal por parte del establecimiento.

Una discusión, la causa del fallecimiento

Con el paso de las horas, la convivencia habría derivado en una discusión entre madre e hija que, según las primeras versiones recabadas por la autoridad ministerial, terminó convirtiéndose en un forcejeo.

Durante ese altercado, ambas mujeres cayeron a la alberca de la habitación.

Las investigaciones señalan que la madre consiguió salir del agua por sus propios medios; sin embargo, al notar que su hija no lograba emerger, pidió ayuda al hombre que las acompañaba, quien presuntamente se encontraba dormido debido al consumo de alcohol.

Entre ambos lograron sacar a la joven de la alberca y posteriormente solicitaron apoyo.

Reporte al número de emergencias

Fue cerca del mediodía cuando se realizó el reporte al sistema de emergencias 911 para solicitar una ambulancia.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas, quienes intentaron valorar a la joven; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes dentro de la habitación.

Investigación y detención

Peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento de la escena, además de ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Como parte de las investigaciones, la madre de la víctima fue detenida por elementos de la Policía Investigadora de Delitos y quedó a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica y se define si existe alguna responsabilidad penal derivada de los hechos.

Por su parte, el hombre que se encontraba con ellas también fue presentado ante la autoridad ministerial para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

El caso continúa abierto

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para reconstruir minuto a minuto lo sucedido dentro de la habitación del motel y determinar si la muerte fue consecuencia directa del forcejeo o si existieron otros factores que influyeron en el desenlace.

Será con los resultados de los peritajes, la necropsia y las declaraciones de las personas involucradas como la autoridad ministerial podrá establecer de manera definitiva la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.