CSP eleva tono contra EUA

En tono directo, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que Estados Unidos quiere influir en las elecciones de 2027, ante el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por la justicia estadounidense de nexos con el narco.

Durante su informe Rendición de Cuentas, el domingo en el Monumento a la Revolución, a dos años de su triunfo electoral, Sheinbaum Pardo recalcó que nuestro país no acepta injerencias, y declaró que es legítimo dudar "del verdadero interés" en los juicios de extradición.

Al referir que Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza, la Mandataria comentó que "un hecho de esa magnitud" no tiene precedentes en la historia de la relación bilateral.

"Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?, no son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!", advirtió.

"Hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México. Eso no lo podemos permitir", agregó.

Ante miles de asistentes y flanqueada por integrantes de su gabinete, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reiteró que México es un país libre, independiente y soberano.

Advirtió que "ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México".