CTM pide quitar impuestos en horas extras y prestaciones; 'entre más trabajamos, más pagamos'

Tras la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, el siguiente tema en la agenda de la clase obrera es la eliminación de impuestos en las horas extra, vacaciones, utilidades y aguinaldo , informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, quien estuvo en Durango.

“Así como la demanda de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que fue una añeja demanda de la CTM. Ahí está registrado en los medios de comunicación de 1973 y que ahora después de más de 50 años los trabajadores de ahora vieron cristalizada esta respuesta a la demanda y que por fin vamos a tener una reducción de jornada laboral progresiva, flexible y gradual, es decir, que el límite lo tenemos hasta el 2030 para que todo México tenga este derecho ya en disfrute”, refirió.

Expuso que la nueva demanda tiene que ver con el ingreso de los trabajadores, ya que este se reduce por el pago de impuestos.

“Haciendo una consulta con distintas ramas de la producción de la industria automotriz, metalmecánico, acero, electrodomésticos, en fin. Les pregunté en consulta qué le encargarían a la CTM y ellos dijeron que sería muy buena noticia para los trabajadores de México y sus familias que la CTM enarbolara una demanda que significa la eliminación de los impuestos al pago del tiempo extra, al pago de las vacaciones, al pago de las utilidades, entre otras, al pago del aguinaldo inclusive”.

“Cuando teníamos 48 horas teníamos de tope legal hasta nueve horas de tiempo extraordinario. Esta se eleva a 12 horas. Sí, pero dicen los trabajadores, no podemos y nos cuesta aceptar venir a trabajar tiempo extra porque, entre más trabajo, más impuestos le pagamos al gobierno. Entonces, este tema es una jugada de sacrificio, como lo planteé en su momento con la Presidenta de México”.

Y es que, consideró que sería “una redistribución y aplicación de manera responsable de los impuestos”.

“Me parece que el gobierno debe hacer ejercicios de una buena administración, de un buen manejo y con eso también, si logramos la eliminación de los impuestos a estos conceptos de tiempo extra, vacaciones, aguinaldo y participación de utilidades, también estoy seguro que generaremos una mayor certidumbre de crecimiento y desarrollo para México”, mencionó.

Negociación del T-MEC

En el contexto de la negociación del T-MEC, consideró que se le debe apostar a la conservación de los empleos, la estabilidad laboral y el diálogo social, para elevar la competitividad.

“Si lo practicáramos de esta manera nos llevaría también a ligar los salarios a la productividad, porque esa es una deuda pendiente que los sindicatos tenemos y que también está dentro de la agenda laboral de la CTM para seguir con este trabajo, para lograr cada día más elevar los salarios y esta elevación de salarios del nivel económico también ligarlos a los temas de la productividad porque hoy por hoy en este sentido me parece que es la productividad y la competitividad el eje rector que podríamos pensar en esta en esta situación”, indicó.