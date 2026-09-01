¿Cuál es el pronóstico del clima para el miércoles 2 de septiembre en Durango?

La posibilidad de lluvias se mantiene para este miércoles en la ciudad de Durango y gran parte del estado, principalmente en los municipios ubicados en la zona serrana y aquellos cercanos a esta región.

¿Qué podemos esperar del clima?

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan precipitaciones de intensidad media a fuerte a lo largo de la franja serrana que atraviesa la entidad, condición que también podría extenderse hacia los municipios colindantes, entre ellos Durango.

Para la zona urbana del municipio de Durango se pronostica un cielo mayormente nublado, aunque con amplios periodos de sol y probabilidad de lluvias principalmente durante la tarde.

Las temperaturas previstas serán de alrededor de 14 grados centígrados durante la mañana, con una máxima de 30 grados por la tarde y 16 grados por la noche. Además, se esperan vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

El resto del estado

Durante la mañana del martes, San Bernardo registró una temperatura mínima de 4.5 grados centígrados. Aunque no se tuvo reporte de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, se estima que en esta zona alta de la sierra la temperatura pudo descender hasta los cero grados.

También se reportaron mínimas de 11 grados en Hidalgo; 12 en Ocampo; 13 en Súchil y Vicente Guerrero; 15 en Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro; 16 en Poanas y la ciudad de Durango; 17 en Canatlán y Guadalupe Victoria; 20 en Indé; 21 en Topia; 22 en Cuencamé; 23 en Lerdo, y 24 grados en Tamazula.

En cuanto a las temperaturas máximas, durante las últimas horas se observó un ligero descenso respecto a los registros anteriores. Ocampo alcanzó 37 grados; Tamazula, 36; Cuencamé, 35; mientras que Topia, Lerdo y Santiago Papasquiaro llegaron a 34 grados.

En Canatlán, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango se registraron temperaturas máximas de 31 grados centígrados.