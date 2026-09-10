¿Cuál es el pronóstico del clima para este viernes 11 de septiembre? Aquí te contamos

Para este viernes no solo se mantiene la probabilidad de lluvias durante la tarde y noche, sino que también se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en algunas zonas de la ciudad de Durango, de acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte establece que se esperan lluvias moderadas en los municipios de la región serrana, mientras que para el resto del estado se pronostican precipitaciones ligeras.

¿Y la capital?

En la ciudad de Durango se espera una mañana soleada, pero durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y existe posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura será de alrededor de 14 grados centígrados por la mañana, alcanzará los 30 grados durante la tarde y descenderá a 15 grados por la noche.

Las rachas de viento se presentarían principalmente durante la tarde y noche y podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, un comportamiento que comienza a ser menos frecuente conforme avanza la temporada de lluvias.

Durante la mañana del jueves, las temperaturas mínimas más bajas se registraron en La Rosilla, Guanaceví, con cuatro grados centígrados; en San Bernardo fueron de seis grados; en Hidalgo, 10; El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, 11; Súchil y Ocampo, 12; mientras que Vicente Guerrero y Nuevo Ideal reportaron 13 grados y la ciudad de Durango, 14.

En Santiago Papasquiaro se registraron 15 grados y en Canatlán 15; Guadalupe Victoria reportó 16, Indé 19, mientras que Cuencamé, Lerdo y Topia alcanzaron 21 grados. En Tamazula la temperatura mínima fue de 23 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas de las últimas horas, Ocampo registró 37 grados centígrados; Tamazula, 36; Santiago Papasquiaro, 35; Cuencamé y Lerdo, 34; Topia, 33; San Bernardo, 31, y la ciudad de Durango, 26 grados.