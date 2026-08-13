¿Cuál es el pronóstico del clima para este viernes 14 de agosto en Durango?

Para este viernes regresarán las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en la ciudad de Durango, mientras que las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte meteorológico indica que no se esperan precipitaciones de importancia en el estado y, en caso de presentarse, serían lluvias ligeras, con acumulados menores a los cinco milímetros.

Durante las últimas 24 horas, las precipitaciones más importantes se registraron en el norte de la entidad. En esa región se acumularon hasta 15 milímetros de lluvia, mientras que en el municipio de Indé únicamente se reportaron dos milímetros.

¿Qué esperar alrededor del día en Durango?

Para la capital duranguense se prevé un viernes con cielo mayormente despejado durante gran parte del día y algunos periodos de nubosidad por la tarde , sin condiciones para lluvia.

La temperatura mínima será de 12 grados centígrados, la máxima alcanzará los 32 grados y por la noche descenderá a 18 grados. Además, se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas mínimas registradas la mañana del jueves fueron de cinco grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví; seis en San Bernardo; 10 en Hidalgo; 13 en Nuevo Ideal y Vicente Guerrero; 14 en Poanas y la ciudad de Durango, y 15 grados en Santiago Papasquiaro y Canatlán.

En Ocampo y Guadalupe Victoria el termómetro descendió hasta los 16 grados; en Topia la mínima fue de 20; en Cuencamé y Lerdo de 23, mientras que Tamazula registró la temperatura más alta al amanecer, con 24 grados.

En contraste, las temperaturas máximas de las últimas horas alcanzaron los 38 grados en Cuencamé; 37 en Tamazula; 36 en Lerdo y Topia; 35 en Santiago Papasquiaro, y 30 grados en Indé, San Bernardo, Poanas y la ciudad de Durango.