¿Cuál es la ubicación exacta del huracán 'Rachel' categoría 1 HOY miércoles 30 de septiembre?

Tras el paso del huracán “Polo”, un nuevo sistema ya se desarrolló y avanza por el océano Pacífico, recibiendo en esta ocasión el nombre de “Rachel”, que se convirtió en el ciclón número 17 de la actual temporada. ¿Dónde se encuentra exactamente HOY miércoles 30 de septiembre?

Luego del paso y la llegada de “Polo” a territorio nacional, en las últimas horas se desarrolló “Rachel”, un nuevo ciclón tropical en el océano Pacífico, que actualmente se encuentra como huracán de categoría 1, con la posibilidad de intensificarse en las próximas horas.

Situación actual de “Rachel”

Luego de desarrollarse en el océano Pacífico, “Rachel” se convirtió en huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, manteniéndose actualmente hacia el suroeste de Jalisco.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este miércoles 30 de septiembre a las 09:00 horas, “Rachel” se encontraba en latitud norte 18.1 y longitud oeste 108.0.

El SMN indica que “Rachel” se desplaza hacia el noroeste, a 315 grados, a 15 km/h, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h.

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Debido a su posición actual, se prevé que en próximas horas se refuercen las condiciones lluviosas y con fuertes vientos en algunas zonas de México, siendo las más afectadas Jalisco, Colima y Michoacán, con probabilidad de lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, seguidos de los estados de Nayarit y Guerrero con pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

¿Dónde se encuentra “Rachel”?

En su más reciente reporte, el SMN indica que “Rachel” tiene su punto más cercano a territorio nacional a 350 kilómetros hacia el suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco, y está a 615 kilómetros hacia el oeste de Lázaro Cárdenas Michoacán.

Se prevé que en próximas horas “Rachel” avance hacia el noroeste, primero de forma paralela a la costa mexicana y luego hacia la península de Baja California, aunque sin llegar a tierra en ningún momento, de acuerdo con la trayectoria.

Aunque se prevé que el huracán se intensifique en próximas horas, no alcanzaría la misma intensidad que “Polo”, pues hasta el momento únicamente se pronostica que llegue a ser de categoría 3.

Sigue la trayectoria EN VIVO

A pesar de que hasta el momento no se prevé que “Rachel” toque tierra, la trayectoria podría modificarse debido a diversos factores, por lo que muchos optan por revisar la ruta en tiempo real por cualquier actualización que pudiera tener.

Para poder seguir en vivo la trayectoria, se pueden consultar sitios web como Zoom Earth o Windy, donde se pueden seguir también las actualizaciones en su intensidad.