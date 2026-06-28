¿Cuáles serán las nuevas tarifas del estacionamiento de Walmart Felipe Pescador?

El estacionamiento de Walmart ubicado sobre el bulevar Felipe Pescador está por comenzar a operar con cobro para los usuarios. Aunque por ahora las plumas están activas, estas únicamente permanecen en fase de prueba; sin embargo, en el acceso ya fueron colocadas las tarifas que aplicarán una vez que el sistema entre en funcionamiento.

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para el inicio del servicio de pago; no obstante, el reglamento visible en el sitio ya permite conocer cuánto costará estar en el estacionamiento y bajo qué condiciones los clientes podrán acceder al beneficio de la primera hora sin costo.

¿Cuáles serán las tarifas?

De acuerdo con la información colocada en los accesos, la tarifa será de 20 pesos por la primera hora o fracción, mientras que la segunda hora tendrá un costo de 10 pesos.

Además, el reglamento contempla un cargo de 80 pesos en caso de pérdida del boleto, por lo que es importante que los usuarios lo conserven durante toda su estancia para evitar este cobro adicional.

Las tarifas forman parte del reglamento que entrará en vigor una vez que concluyan las pruebas del sistema instalado en los accesos del estacionamiento.

Primera hora será gratuita, pero con una condición

Aunque el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango establece que los centros comerciales deben ofrecer la primera hora gratuita, en este caso el beneficio estará sujeto a una condición.

Para obtener esto, los clientes deberán presentar un comprobante de compra del mismo día en alguno de los establecimientos participantes, como Walmart, Suburbia o Vips. Posteriormente será necesario acudir al módulo de validación para que el boleto sea liberado antes de dejar el estacionamiento.

Aún no inicia el cobro

Durante este fin de semana las plumas fueron activadas únicamente para comprobar el funcionamiento del equipo y realizar ajustes previos a su operación.

Personal que se encontraba supervisando las pruebas indicó que, por ahora, el sistema todavía no está cobrando y que desconocen la fecha en que comenzará a operar de manera oficial.

Autoridades verificarán que se cumpla el reglamento

Una vez que el estacionamiento comience a cobrar, las autoridades municipales podrán revisar que el servicio se ajuste a lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango.

En meses anteriores, la Dirección Municipal de Inspección informó que realizaría verificaciones cuando detectara el inicio de operaciones del sistema para comprobar que se respeten las disposiciones vigentes para este tipo de establecimientos.