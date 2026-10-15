¿Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para celebrar el Día de Muertos en este 2026?

Hay lugares en México donde los últimos días de octubre cambian el ritmo de la vida cotidiana. Las familias preparan sus ofrendas, las flores llegan a los mercados y las noches se convierten en un espacio para reencontrarse con la memoria de quienes ya no están.

Para quienes buscan conocer estas tradiciones durante el Día de Muertos de 2026, distintos Pueblos Mágicos ofrecen celebraciones que van desde el recogimiento en los panteones hasta representaciones culturales junto a una laguna.

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Estos cinco destinos destacan por sus formas de recibir y recordar a los difuntos.

Pátzcuaro, Michoacán: la tradición de la Noche de Muertos

Pátzcuaro es uno de los referentes de esta celebración por su vínculo con la cultura purépecha y las comunidades de la región lacustre.

Durante el 1 y 2 de noviembre, las ofrendas, las flores y las velas acompañan el recuerdo de los fallecidos. El recorrido puede complementarse con una visita al centro y sus espacios de artesanías, además de probar platillos regionales como las corundas.

La experiencia también permite acercarse a las celebraciones de las comunidades del lago, cada una con sus propias costumbres y formas de participar.

Tzintzuntzan, Michoacán: una noche entre flores y velas

En la misma región se encuentra Tzintzuntzan, antiguo centro del poder purépecha y otro de los destinos para conocer la tradición de la velación.

Su celebración tiene como uno de sus elementos centrales la presencia de las familias en el panteón, donde acompañan a sus difuntos entre ofrendas y luces.

Es una opción para quienes desean acercarse al significado comunitario del Día de Muertos y conocer una tradición que sigue formando parte de la identidad de sus habitantes.

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Chignahuapan, Puebla: antorchas junto a la laguna

Este Pueblo Mágico celebrará los 30 años del Festival de la Luz y la Vida, cuya edición de 2026 está anunciada del 30 de octubre al 2 de noviembre.

La experiencia incluye una caminata con antorchas que culmina en la laguna, donde la música, la danza y las expresiones tradicionales acercan al público a la visión de la vida y la muerte que da sentido al festival.

Huautla de Jiménez, Oaxaca: el encuentro con los huehuentones

En la Sierra Mazateca, Huautla de Jiménez destaca por una celebración en la que la música, la danza y la memoria de los antepasados están estrechamente relacionadas.

Los huehuentones son una de sus expresiones características: personajes que representan a los difuntos y participan en las celebraciones de la región.

La gastronomía y las ofrendas complementan una experiencia marcada por las tradiciones mazatecas.

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Malinalco, Estado de México: ofrendas para compartir la memoria

Malinalco anuncia sus actividades de Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Entre sus principales expresiones están las ofrendas monumentales elaboradas por familias y habitantes para honrar a sus seres queridos.

Antes de viajar, conviene revisar horarios, accesos y disponibilidad de hospedaje. En los panteones y hogares, se recomienda pedir autorización para fotografiar y respetar los espacios destinados al recuerdo familiar.