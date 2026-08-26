¿Cuándo iniciará la temporada de frentes fríos en Durango en este 2026? Esto dice el pronóstico

Con la segunda mitad del año, se acerca el inicio de una temporada con cambios en las condiciones climáticas en México: la llegada de los frentes fríos. Y a pesar de que actualmente continúan los ciclones tropicales y las lluvias en el país, en próximas semanas se prevé que sistemas frontales comiencen a modificar los pronósticos, incluidos los de Durango.

Desde hace ya varias semanas, las condiciones lluviosas pero con temperaturas muy altas se han convertido en las protagonistas, por lo que algunas personas que prefieren el frío comenzaron a preguntarse cuándo comenzaría a descender el termómetro.

Temporada de ciclones tropicales

Desde mediados de mayo, iniciaría oficialmente la temporada de ciclones temporales según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que también ha señalado que esta terminaría aproximadamente a finales de noviembre.

Hasta la fecha, en el océano Pacífico se ha desarrollado un total de 10 ciclones tropicales, siendo ocho de ellos tormentas tropicales y dos huracanes, mientras que en el Atlántico se han registrado tres tormentas tropicales.

Sin embargo, la Conagua prevé que en la temporada se registre un total de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, mientras que en el Atlántico serían entre 11 y 15, por lo que aún quedarían varios por formarse en ambos océanos.

¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos en Durango?

Si bien, no existe una fecha exacta para pronosticar la llegada del primer frente frío a México, autoridades meteorológicas han indicado como probable que la temporada comience alrededor del 15 de septiembre.

Desde antes de que inicie la temporada, la Conagua informa sobre la cantidad de frentes fríos que se desarrollarían desde mediados de septiembre y hasta el mes de mayo de 2027, cuando se prevé que estos finalicen.

En esta ocasión, la Conagua advirtió que serían cerca de 50 los frentes fríos que se desarrollarían durante la temporada 2026-2027, con diciembre y enero acumulando la mayor cantidad.

De esta manera, se espera que en el estado de Durango comiencen a sentirse los primeros efectos ocasionados por los sistemas frontales a mediados de septiembre, aunque esto podría adelantarse o retrasarse dependiendo de diversos factores.

¿Cómo afectarán a Durango?

El pronóstico indica que en la primera etapa de frentes fríos, estos afecten principalmente a los estados del norte del país, entre ellos Durango.

Con la llegada de estos sistemas, se prevé una considerable disminución en las temperaturas mínimas y máximas, por lo que las mañanas serían más frías y las tardes y noches más frescas.

Además, los frentes fríos podrían intensificar las condiciones lluviosas, por lo que se espera que el mes de septiembre acumule una considerable cantidad de precipitaciones.